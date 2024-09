Dalla regione Meteo: Codice giallo per vento forte nella giornata di martedì 17 settembre 16 settembre 2024

Firenze: Tempo in peggioramento in Toscana da domani, martedì 17 settembre. Sono previste precipitazioni sparse, soprattutto lungo la dorsale appenninica, ma le maggiori criticità verranno dal rinforzo di venti di grecale, con forti raffiche in particolare sulle pianure settentrionali sottovento all'Appennino.

Per questo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che dalle ore 9 fino alla mezzanotte di domani, martedì 17, interesserà l’area della piana fiorentina, del Bisenzio, dell'Ombrone pistoiese e del basso Valdarno. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo. Seguici



