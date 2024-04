Maturità 30 anni dopo: tutti presenti alla cena per l’anniversario del diploma

Grosseto: Una cena tutti insieme per ricordare i vecchi tempi della 5^C ITIS “P.Porciatti” del 1994: hanno festeggiato così gli ex-ragazzi dell’Istituto Tecnico l’anniversario dei 30 anni di diploma.







Tutti presenti la sera del 12 aprile, anche chi ha dovuto fare tanti chilometri per esserci e rivedere amici che nel tempo sono rimasti sempre in contatto. Al ristorante “La Stanzetta” di Sticciano Scalo, la serata è passata piacevolmente, ricordando insieme i tanti aneddoti degli anni spensierati trascorsi dentro e fuori scuola, fra compiti, interrogazioni, esami, ma anche feste e discoteche.

Erano presenti alla serata, con la promessa di rivedersi a breve: Mario Cech, Cristian Cencini, Fabrizio Corridori, Davide Dottarelli, Maurizio Forte, Roberto Fusini, Stefano Giannini, Alessandro Martinelli, Marco Minacci, Emanuele Pacini, Alessandro Panerati, Alex Peruzzi, Alessio Raspollini, Carmine Romano, Fabio Sechi ed Emanuele Verdini.

Presente anche l’allora professore Ing. Paolo Paolini che ha fine serata ha commentato: “Grazie, non solo per l’invito alla cena, non solo per le foto, ma per avermi riportato indietro ad un'età felice. Anche se ormai siete uomini che hanno preso la loro strada, ricordatevi che sarete sempre i miei ragazzi…”