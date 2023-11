Matteo Morelli sta bene. Intervento chirurgico riuscito

Grosseto: U.S. Grosseto 1912 comunica che in data 2 novembre il calciatore Matteo Morelli รจ stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione sub totale del legamento crociato del ginocchio sinistro presso la casa di cura Villa Fiorita di Perugia.

Lโ€™intervento, eseguito dal consulente ortopedico della societร , dott. Giuseppe De Angelis, รจ perfettamente riuscito.

Un grande in bocca al lupo a Matteo per la ripresa dellโ€™attivitร agonistica, stimabile in cinque mesi.