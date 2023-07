Matteo Gianassi è un nuovo giocatore del Grosseto

Grosseto: Abile e arruolato il primo calciatore in quota della nuova stagione.

U.S. Grosseto 1912 informa di aver perfezionato il trasferimento a titolo definitivo dalla società F.C. Scandicci di Matteo Gianassi. Il cursore mancino classe 2004 si lega al Grifone con accordo biennale.

Gianassi si erge a calciatore under navigato per la categoria, avendo disputato ben 31 partite e segnato 4 goal nello scorso campionato con i colori blues, dopo essersi già affacciato in Serie D sotto età già nel 2021-2022.

Gianassi, cresciuto calcisticamente nello Scandicci, compagine alla quale è stato in forza dal 2016 al 2023 compiendo l’intera trafila giovanile, offre una costante spinta sulla fascia sinistra, caratterizzandosi per vocazione offensiva in connubio con equilibrio difensivo.

Al nuovo fluidificante biancorosso la società formula i migliori auguri di buon lavoro.