Materassini e cuscini per la Radioterapia. Generoso dono Comitato per la vita

Grosseto: Ancora più precisione e sicurezza per i pazienti che si sottopongono alla Radioterapia all'ospedale Misericordia grazie a un'importante donazione da parte del Comitato per la Vita. Sono 3 materassini e 10 cuscini a comporre il kit tecnico che la onlus ha donato alla Radioterapia, diretta dalla dottoressa Francesca Rossi, da pochi giorni già in uso nel reparto.



Si tratta nello specifico di materassini total body contenenti piccole sfere di polistirene, un materiale che si modifica con il peso e si adatta al corpo: “Una volta fatto adagiare il paziente sul materassino che si trova sul piano della macchina per la radioterapia, quest'ultimo si plasma intorno alla sagoma del corpo, posizionato in base al punto da trattare – spiega la dottoressa Giuseppina Iovine, medico della Radioterapia - Con un apposito tubo viene poi tolta l'aria, creando un sottovuoto che 'immobilizza' la persona fino a ottenere il posizionamento ottimale. Questo sistema consente di concentrare le radiazioni in modo ancora più mirato e circoscritto, senza colpire i tessuti sani circostanti, con la possibilità di aumentare l'intensità della terapia, abbassando inoltre il tempo di esecuzione, a favore di un numero minore di sedute e quindi di un miglioramento più veloce con ridotto disagio per il paziente”.

I cuscini per la testa svolgono all'incirca la testa funzione aderendo fino al punto cervicale che deve rimanere più fermo possibile per l'ottimizzazione della seduta. Il commento del presidente del Comitato per la vita, Oreste Menchetti: “Siamo davvero soddisfatti di poter donare i materassini perchè rappresentano per i pazienti un reale vantaggio. In questo modo possono essere irradiate porzioni molte piccole di pelle con tutti i benefici che ne conseguono in termini di qualità della cura e di sicurezza. Il nostro impegno, grazie alla generosità dei cittadini, non si esaurisce e abbiamo già in programma un nuovo progetto di solidarietà per l'ospedale Misericordia”.

“Ringrazio sentitamente il Comitato per la vita per le numerose dimostrazioni di vicinanza nei confronti delle strutture sanitarie grossetane e tutte le persone che aderendo alle iniziativa benefiche del Comitato aiutano gli operatori e l'ospedale a garantire un'offerta di cura sempre migliore a tutti i pazienti che curiamo” – dichiara il direttore di presidio Michele Dentamaro.