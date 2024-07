Massimiliano Rossi è di nuovo il Presidente del Centro Commerciale Naturale di Follonica

Si è costituito oggi il nuovo direttivo del CCN “La Dolce Vita” a Follonica e Massimiliano Rossi torna a essere il Presidente dopo quasi cinque anni.



Follonica: L’Associazione più importante del tessuto commerciale follonichese ha rinnovato dunque tutte le cariche, che vedono come vice Presidenti Giulia Urbano e Jacopo D’Antoni, responsabile della Tesoreria Ilaria Migliorini e come Segretario il presidente uscente Agostino Ottaviani. Gli altri consiglieri con deleghe sono: Samuele Bichisecchi, Claudia Bindi, Alessio Casini, Giada Castelli, Davide Dallara, Carlo Gistri, Gianfranco Grosso, Laris Manganelli, Alessandra Neri e Francesco Talice. Una riunione partecipatissima svolta nella sede Ascom Confcommercio che ha visto Massimiliano Rossi tornare alla guida de La Dolce Vita con voto unanime dei presenti.





“Sono davvero felice e onorato di tornare a rappresentare questa importante associazione” - dice Rossi - “e sono ancora più soddisfatto nel vedere quanto entusiasmo ci sia tra i commercianti, per ricostituire un gruppo unito con visioni condivise e unità d’intenti. Questo consiglio direttivo è formato da bellissime persone, che rappresentano attività commerciali importanti per la nostra città, che saranno sicuramente da stimolo per raggiungere i nostri traguardi. Gli ultimi anni sono stati sicuramente impegnativi, per questo ringrazio chi fino a oggi ha tenuto in piedi l’associazione. Prima la pandemia che ha messo in ginocchio molte attività commerciali, poi una crisi economica che ha indubbiamente coinvolto tante famiglie, costrette a modificare le proprie spese e le proprie economie a discapito dei negozi di quartiere. Quello che tutti noi auspichiamo e per cui da oggi lavoreremo, è che Follonica torni ad avere un indotto turistico e di conseguenza economico di qualità. Ci mettiamo a disposizione della nuova amministrazione con cui speriamo di collaborare fattivamente per obiettivi condivisi, così come speriamo di collaborare con le altre associazioni di categoria. Cercheremo di calendarizzare eventi e iniziative per il termine della stagione estiva, ma pensando anche al Natale e alla prossima primavera. Le immediate priorità sono sicuramente relative al decoro e alla sicurezza, per consentire a tutti coloro che vogliono vivere la nostra città scegliendo le nostre attività commerciali, di farlo in assoluta serenità”.

Soddisfatto l’ex Presidente Agostino Ottaviani: “Ho colto con molto entusiasmo la possibilità di restare a far parte di questo gruppo, per dare un segnale di continuità all’insegna dell’impegno e della disponibilità di tanti ragazzi volenterosi e lungimiranti. Sono sicuro che riusciremo a soddisfare le esigenze dei nostri associati”.

Anche Giulio Gennari e Gabriella Orlando, presidente e direttore Confcommercio Grosseto, esprimono la loro soddisfazione e si congratulano con Massimiliano Rossi per la sua elezione. “Ad ogni rinnovo di un direttivo - osservano Gennari e Orlando - consegue sempre una nuova e positiva spinta propulsiva. Crediamo che solo grazie alla coesione di tutti i commercianti ed esercenti, con il sostegno dell’amministrazione comunale, si possano raggiungere importanti risultati”.