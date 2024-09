Cultura Massa Marittima, ultimi giorni per visitare la mostra “Il Sassetta e il suo tempo” 13 settembre 2024

L'evento espositivo chiude il 15 settembre.

Massa Marittima: Ultimi giorni per visitare la mostra allestita al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima “Il Sassetta e il suo tempo”, che chiude i battenti il 15 settembre. Un’occasione da non perdere per scoprire l’arte di Stefano di Giovanni, meglio noto come il Sassetta (attivo a Siena dal 1423 al 1450), l’artista che immise i fermenti del Rinascimento nella grande tradizione trecentesca senese. Il progetto espositivo, promosso dal Comune di Massa Marittima, ha riscosso un grande successo, portando nella cittadina studiosi, antiquari, collezionisti, direttori di grandi musei ai numerosi visitatori. La mostra prende spunto da un’opera esposta in modo permanente al Museo di San Pietro all’Orto: l’Arcangelo Gabriele del Sassetta, piccola e preziosa tavola un tempo collocata fra le cuspidi di una pala d’altare. Ad accompagnare l’Angelo una cinquantina di opere di cui ventisei del maestro senese, le altre di artisti attivi in quegli anni nel medesimo contesto. Tra essi il ‘Maestro dell’Osservanza’, Sano di Pietro, Giovanni di Paolo, Pietro Giovanni Ambrosi e Domenico di Niccolò dei Cori. Tra le molte opere del Sassetta esposte vi è anche una importantissima “prima”, che è stata scoperta dal curatore della mostra Alessandro Bagnoli: una Madonna con Bambino, proveniente dalla pieve di San Giovanni Battista a Molli (Sovicille) ma originariamente realizzata per una chiesa senese, probabilmente San Francesco. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica 9:30-13:00 14:30-18:00 Per info e prenotazioni: 0566/906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com Seguici



