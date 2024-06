Massa Marittima: successo della mostra sul Sassetta, prorogata fino al 15 settembre

Massa Marittima: Grazie allo straordinario successo di pubblico e di critica riscosso in questi primi mesi, sarà prorogata fino al 15 settembre la mostra “Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento”, allestita al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima e curata da Alessandro Bagnoli.



L’evento espositivo, inaugurato lo scorso 15 marzo, ha portato al museo di San Pietro all’Orto oltre 3300 visitatori secondo i dati registrati al 31 maggio. Si tratta di un bel risultato considerando che in soli due mesi e mezzo sono stati staccati l’equivalente dei biglietti che di solito il museo riesce a fare nel corso di un intero anno.

Interessante anche il dato sui gruppi provenienti dalla Toscana e da fuori regione: 25 le associazioni e le comitive di appassionati di arte che hanno visitato Massa Marittima, attratti da questo particolare evento espositivo, a cui si aggiungono altri 7 gruppi che hanno prenotato per giugno e per la prima metà di luglio. Anche le scuole del territorio dimostrano interesse sul progetto espositivo e diverse classi hanno visitato la mostra mentre altre lo faranno nei prossimi giorni, prima della fine dell’anno scolastico.

Riuscitissimi, inoltre, gli eventi di approfondimento organizzati attorno alla mostra: dalla visita guidata abbinata all’aperitivo nel cortile del museo, ai laboratori per bambini, fino agli incontri di AttivaMente Arte, dedicati agli ospiti della Residenza assistenziale San Giuseppe e del Falusi. E poi la doppia visita guidata al Museo di San Pietro all’Orto e all’affresco di Scarlino grazie alla collaborazione della proprietà Sozzi-Sabatini e del Comune di Scarlino, esperienza che è ancora possibile fare, su prenotazione, ogni sabato e domenica fino al 14 luglio.

La mostra "Il Sassetta e il suo tempo" nasce come un’iniziativa indispensabile per approfondire la conoscenza del patrimonio storico-artistico del Museo di San Pietro all’Orto a Massa Marittima, dove si conserva un Angelo annunciante dipinto dal maestro senese per un polittico oggi disperso. Attorno a questa preziosa ‘reliquia’, grazie alla collaborazione di istituzioni e musei nazionali sono state accostate un gruppo di opere, oltre 50, in parte del maestro senese, ma anche di altri artisti a lui vicini.

Da fine maggio è disponibile inoltre il catalogo, uno strumento di valore scientifico che tiene conto degli studi compiuti in questi ultimi anni intorno al Sassetta.

L’esposizione è promossa dal Comune di Massa Marittima, con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Montalcino, il Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Siena, la Diocesi di Massa Marittima – Piombino, la Pinacoteca Nazionale di Siena, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.

Orari di visita: fino al 30 giugno dal martedì alla domenica 9.30 – 13.00 \ 14.30 – 18.00 e dal 1° luglio al 31 agosto tutti i giorni 9.30 – 13.00 \ 14.30 – 18.00. dall’1 al 15 settembre chiuso il lunedì e aperto negli altri giorni con orari 9.30 – 13.00 \ 14.30 – 18.00.

Info e prenotazioni:

Museo di San Pietro all’Orto, Corso Diaz 36 – Massa Marittima 0566/906525; accoglienzamuseimassa@gmail.com www.museimassamarittima.it

Biglietti su ticketone