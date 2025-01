Massa Marittima, parcheggi riservati ai residenti, in zona A e B

Cambia a Massa Marittima la modalità di rinnovo dei permessi per i parcheggi della zona A e B riservati ai residenti.

Massa Marittima: Verrà rilasciata una card plastificata con QR code e codice identificativo che registrerà elettronicamente i dati del titolare del pass, come la residenza e la tipologia del veicolo. Alla scadenza il permesso/badge non dovrà essere sostituito ma semplicemente aggiornato. Sarà obbligatorio esporre la tessera/badge nell’apposita busta porta-tessera adesiva da applicare sul parabrezza dell’auto o comunque in modo visibile al fine di garantire la lettura del codice da parte del personale addetto al controllo.

Questo nuovo sistema, oltre a facilitare le pratiche di rinnovo da parte dei cittadini, offrirà una migliore gestione della fase di controllo.

I permessi già rilasciati e in scadenza al 31/12/2024 con apposita ordinanza sono stati automaticamente prorogati fino al 31 marzo 2025.

Dal 1° febbraio 2025 i cittadini possono recarsi presso gli uffici degli ausiliari del traffico per richiedere i nuovi permessi.

Gli uffici degli ausiliari del traffico, in via Don Luigi Rossi numero 15, a Massa Marittima, sono aperti nei seguenti giorni e orari: lunedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00 martedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30

Info: 0566/906574 388/8515681 328/1194101