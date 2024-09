Attualità Massa Marittima: i prossimi appuntamenti in biblioteca nello spazio 0-13 6 settembre 2024

6 settembre 2024 154

154 Stampa

Redazione

Massa Marittima: I prossimi appuntamenti alla biblioteca comunale di Massa Marittima “Gaetano Badii” nello spazio 0-13:

Lunedì 9 settembre, a partire dalle ore 17 “S.O.S. compiti” per bambini e bambine da 6 a 11 anni. Venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 17.30 "Letture di fine estate", ultimo appuntamento estivo in compagnia delle letture, nel cortile della biblioteca. Possono partecipare i bambini e le bambine da 4 a 8 anni. Tutte le attività sono gratuite ma su prenotazione. Info e prenotazioni: 0566 906290 - 335 750 18 26 prestito.biblioteca@comune.massamarittima.gr.it Dal 1° settembre entra in vigore l’orario invernale della Biblioteca comunale Gaetano Badii. La sala lettura sarà aperta il lunedì martedì e giovedì dalle 14 alle 19 e il mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. Lo spazio 0-13 sarà aperto dall’1 al 15 settembre il martedì e venerdì dalle 15:30 alle 19:00 e dal 16 settembre il martedì, giovedì e venerdì dalle 15:30 alle 19:00. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Massa Marittima: i prossimi appuntamenti in biblioteca nello spazio 0-13 Massa Marittima: i prossimi appuntamenti in biblioteca nello spazio 0-13 2024-09-06T14:00:00+02:00 173 it Massa Marittima: i prossimi appuntamenti in biblioteca nello spazio 0-13 PT1M /media/images/BIBLIOTECA-BADII.jpg /media/images/thumbs/x600-BIBLIOTECA-BADII.jpg Maremma News Massa Marittima, Fri, 06 Sep 2024 14:00:00 GMT