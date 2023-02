Massa Marittima. Botta e riposta: La replica di Brogi e Gasperi a Balestri

Brogi e Gasperi: “Chieda spiegazioni e si faccia una sua idea sua”



Massa Marittima: “È Balestri che deve studiare e bene gli atti per riuscire a capire o farsi spiegare dal sindaco come si può far passare 5 anni, vedere franare le mura e additare un'impresa che ha fatto perdere poco tempo nella realtà ed era disponibile a iniziare i lavori il 29 novembre se fossero state ammesse alcune riserve avanzate” affermano Daniele Brogi e Daniele Gasperi.

“Dovrebbe farsi spiegare anche altro. – proseguono Brogi e Gasperi - Come si fa a passare da un costo di 47 mila euro come prevedeva l'offerta a 79 mila euro oltre IVA stabiliti dal comune pochi giorni dopo. Come si fa ad avere un'autorizzazione a luglio 2021 ad affidare i lavori a gennaio 2023 quando gli stessi dovevano essere effettuati con urgenza visto lo stato del patrimonio. Ed infine come si fa ad attivare un mutuo di 150mila euro per costruire una rotonda inutile quando con gli stessi soldi si poteva salvare un patrimonio fondamentale per la città che è a servizio anche del turismo culturale”.

“Balestri deve capire che se un partito come la Lega sostiene battaglie come sta facendo sulla sanità o sulle mura perchè non dovremmo essere d'accordo. Noi non facciamo le corse, come fa il PD, che hanno utilizzato o fatto accordi comunali solo per restare attaccati alle poltrone ma lavoriamo per i cittadini e sui problemi ai quali il PD ha ormai girato le spalle. Il confronto che dite debba essere fatto in consiglio, non esclude la politica intesa come confronto coi cittadini e comunque in consiglio non c'è mai stato per la vostra arroganza e con i monologhi, spesso offensivi, del sindaco accompagnati da interventi appiattiti agli ordini di scuderia ai quali proprio il capogruppo si attiene.

Questa sarà la nostra ultima replica nei confronti di chi vuole far finta di nulla dei problemi della città e passare oltre, come è stato fatto sino ad oggi sulle questioni sulle quali vi erano impegni dal 2014 disattesi. Sarà la nostra ultima replica perché ora si dovrà pronunciare chi è titolato e, se tutto è stato ineccepibile, Balestri e tutto il PD stiano sereni e magari ogni tanto vadano a fare una passeggiata in via dei Chiassarelli a vedere il bel lavoro fatto. Queste nostre dichiarazioni sono condivise anche dai rappresentanti di Italia Viva, Massa Comune, Fratelli d’Italia e Azione”, concludono Daniele Brogi e Daniele Gasperi.