Massa: 8 dicembre aprono il Villaggio di Babbo Natale e la pista di pattinaggio

Presentato il cartellone delle festività natalizie, miriade di iniziative nella Città del Balestro. Il 31 dicembre festa in piazza. Ogni venerdì apericena davanti alla pista di pattinaggio con prodotti gastronomici a tema.



Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima presenta il cartellone delle festività natalizie realizzato con la collaborazione delle associazioni locali. Anche quest’anno Massa Marittima si veste a festa con una miriade di iniziative che animeranno il centro cittadino per tutto il mese di dicembre fino al 6 gennaio. Il primo appuntamento è l’8 gennaio, alle ore 16, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio e del villaggio di Babbo Natale. Seguirà alle 16 e 30 “Il re Leone”, laboratorio per bambini al Museo di San Pietro all’Orto (info e prenotazioni 0566 906525) e alle ore 18 l’accensione dell’albero in piazza. Sabato 9 dicembre, dalle 10 alle 20, apriranno invece i Mercatini di Natale al Chiostro di Sant’Agostino a cura del Terziere di Cittannova. Una delle attrazioni più attese di Massa Marittima durante le festività natalizie è il Villaggio di Babbo Natale che ogni anno viene allestito dall’associazione La Casina di Babbo Natale, ricreando ambienti fantastici curati nei minimi particolari: dall’ufficio postale con l’elfo postino, a cui lasciare la letterina, alla casa di Babbo Natale. E poi l’altra grande attrazione è la pista di pattinaggio a cura della pro loco, che rimarrà aperta tutti i giorni e in alcune date anche la sera. Dopo il successo dello scorso anno tutti i venerdì tornano inolrte gli aperitivi a tema, in piazza a cura della pro loco. E come è consuetudine, per gli appassionati della musica, il 16 dicembre, alle ore 21, nel Duomo di Massa Marittima si terrà il concerto di Natale, con il coro, i solisti e l’orchestra, a cura del Coro Polifonico Minatori di Santa Barbara.

Momento clou dei festeggiamenti sarà il 31 dicembre a partire dalle ore 20 con la festa in piazza e i fuochi d’artificio. Ma le iniziative sono tantissime e per tutti i gusti, dai laboratori per bambini al trekking, fino ai concerti.

"Il Natale a Massa Marittima è un momento di grande coinvolgimento, di festa e di incontro, grazie all'impegno instancabile delle nostre associazioni locali – afferma Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – che mettono a disposizione la loro creatività e il loro tempo per donare alla città un'atmosfera incantata e un clima festivo che riscuotono sempre più successo, non solo tra i cittadini ma anche tra i turisti. Un’offerta, quella del Natale a Massa Marittima, ideale per le famiglie con bambini, in quanto possono unire all’esperienza culturale della visita alla città e ai musei, attività divertenti, come il pattinaggio, i laboratori e l’immancabile visita al Villaggio di Babbo Natale.”

Ma ecco tutte le iniziative

Venerdì 8 dicembre, alle ore 16, inaugurazione della pista di pattinaggio e del villaggio di Babbo Natale, alle 16 e 30 “Il re Leone”, laboratorio per bambini al Museo di San Pietro all’Orto (info e prenotazioni 0566 906525) e alle ore 18 l’accensione dell’albero in piazza.

Sabato 9 dicembre, dalle ore 10 alle ore 20 Mercatini di Natale al Chiostro di Sant’Agostino a cura del Terziere di Cittannova. Alle ore 10 Trekking urbano tra sacro e profano, attività per adulti. Info e prenotazioni al Museo Archeologico G. Camporeale 0566 906525.

Il Villaggio di Babbo Natale a cura dell’associazione La Casina di Babbo Natale rimarrà aperto dalle ore 16 alle 19.30 nei giorni 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 28, 29 e 30 dicembre e nei giorni 5 e 6 gennaio.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta tutti i giorni, in piazza Garibaldi, a cura della Proloco con i seguenti orari: l’8 dicembre dalle ore 16 alle 20 e dalle 21 alle 24; il 9 dicembre, dalle 15 e 30 alle 20 e dalle 21 alle 24; il 10 dicembre dalle 15 e 30 alle 20; dall’11 al 14 dicembre, dalle 16 e 30 alle 20; il 15 dicembre dalle 16 e 30 alle 20 e dalle 21 alle 24; il 16 dicembre, dalle 15 e 30 alle 20 e dalle 21 alle 24; dal 17 al 21 dicembre, dalle 16 e 30 alle 20; il 22 dicembre dalle 16 e 30 alle 20 e dalle 21 alle 24. Dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle 24. Il 7 gennaio dalle 15 e 30 alle 20.

Ogni venerdì aperitivo a tema in piazza Garibaldi a cura della pro loco.

Sabato 16 dicembre, ore 16 e 30, “Come da tradizione crea la tua ghirlanda”, laboratorio per bambini in collaborazione con la Casina di Babbo Natale al Museo Archeologico G. Camporeale 0566 906525. Alle ore 21 concerto di Natale del coro polifonico Minatori di Santa Barbara, alla Cattedrale di San Cerbone.

Lunedì 18 dicembre, alle 17, “Babbo Natale in biblioteca” laboratorio per bambini a cura della cooperativa Promocultura, in collaborazione con La Casina di Babbo Natale, alla Biblioteca Comunale. Info e prenotazioni 0566.906290 / 335.7501826

Venerdì 22 dicembre, alle 16 e 30, "Little Village: il laboratorio di Babbo Natale". Laboratorio per bambini a cura della cooperativa Zoe in collaborazione con La Casina di Babbo Natale, al Museo Archeologico G. Camporeale info e prenotazioni: 0566.906525

Sabato 23 dicembre, alle ore 17 e 30, "Babbo Natale in Moto" con partenza da piazza XXIV Maggio e arrivo alle 18 e 15 in piazza Garibaldi. A cura di Motoclub Massa Veternensis, Casina di Babbo Natale e Proloco.

Venerdì 29 dicembre, ore 16 e 30, "Radio Galena: dalla profondità della miniera alle case degli italiani" laboratorio per bambini, al Museo Subterraneo. Info e prenotazioni: 0566.906525

Sabato 30 dicembre, alle ore 10 Trekking urbano “Il trekking delle sette chiese. Attività per adulti” a cura della Cooperativa Zoe. Info: 0566 906525.

Domenica 31 dicembre, a partire dalle ore 20, tutti in piazza per festeggiare il nuovo anno, musica con DJ, fuochi d’artificio a mezzanotte, pista di pattinaggio aperta fino a tarda notte a cura della pro loco.

Giovedì 4 gennaio, alle ore 10, Visita in Cittannova, attività per adulti, prenotazione 0566 906525 a cura della cooperativa Zoe.

Venerdì 5 gennaio, alle ore 15 e 30, “Arriva la Befana”, attività per bambini con partenza dalla Chiesina di San Rocco, terziere di Borgo.

Sabato 6 gennaio, alle ore 16 e 30, “La Befana arriva in città”, attività per bambini al Museo Subterraneo a cura della cooperativa Zoe con La Casina di Babbo Natale. Alle ore 21 e 15, “Serata Cabaret” di beneficenza, nella sala del seminario vescovile, a cura del terziere Cittavecchia.