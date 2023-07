Marzia Bellini e Nicole Colucci sul podio al ROME CUP RG 2023

Grosseto: Da venerdì 14 a domenica 16 luglio si è svolto al palazzetto dello sport Pala Pellicone di Ostia il terzo Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica ROME CUP RG 2023 per Club organizzato dalla asd Ritmica Dynamo. La competizione ha visto la partecipazione di oltre 250 atlete provenienti da 20 diversi paesi di tutto il mondo: USA, Israele, Azerbaigian, Uzbekistan, Ukraina, Georgia, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Egitto, Malta, Cipro, Luxemburgo, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, ITA.



Sabato 15 luglio per la asd Ginnastica Grifone sono scese in pedana la junior 2010 Nicole Colucci e la senior 2006 Marzia Bellini. Le grifoncine si sono imposte su una nutrita schiera di concorrenti conquistando i gradini più alti del podio. Nicole Colucci oro alla specialità palla e oro alla specialità clavette; Marzia Bellini argento alla specialità cerchio e argento alla specialità clavette . Grande soddisfazione di tutto lo Staff guidato da Rossella Marconi per gli ottimi risultati ottenuti.





Ma la stagione sportiva non è ancora finita. Le nostre ginnaste parteciperanno dal 25 al 29 luglio allo Stage con la campionessa bulgara DIANA POPOVA e dopo una breve pausa nel mese di agosto riprenderanno la preparazione tecnica in vista del Campionato gold di specialità FIG che si svolgerà il 23/24 settembre e il 7/8 ottobre prossimi.