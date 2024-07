Mario Lari presenta il suo ultimo libro “Roma. Nasce la grande bellezza”

Massa Marittima: Domenica 28 Luglio 2024, a Massa Marittima (GR), presso il Ristorante “Le Mura” Via Norma Parenti, 7, con inizio alle ore 12,30, verrà presentato il libro scritto dallo Scrittore Follonichese Mario Lari dal titolo “Roma. Nasce la grande bellezza”.

Organizzatori dell’evento saranno il Kiwanis Club Follonica, presieduto quest’anno da Loriano Lotti ed il Kiwanis Club Piombino Riviera Etrusca presieduto da Valerio Perna. La presentazione verrà effettuata dal Prof. Valerio Perna che oltre ad essere il Presidente del Kiwanis Club Piombino - Riviera Etrusca è anche il Socio Fondatore. Si avrà la partecipazione del noto Chirurgo, follonichese di nascita, Prof. Claudio Spinelli, Professore Ordinario di Chirurgia Generale e Pediatrica presso l’Università di Pisa, appassionato di Storia e di Arte. La platea sarà formata dai Soci ed amici dei due Club Kiwanis di Follonica e di Piombino. Parteciperanno all’evento anche altri Soci appartenenti ad altri Club Kiwanis della Toscana, insieme al proprio Luogotenente Governatore Marco Bruni. Mario Lari, l’Autore del libro, sarà presente e sarà intervistato dal Prof. Claudio Spinelli.

A termine presentazione, copie del libro verranno messe in vendita al prezzo di copertina di euro 15,00 ciascuno. L’intero ricavato dalla vendita verrà devoluto alla “Casa Famiglia per Disabili” di Follonica, Via Allende e al “Centro Diurno per Disabili” di Follonica, Via della Pace.

Mario Lari vive e lavora a Follonica. Come giornalista pubblicista ha collaborato con diverse riviste nazionali, pubblicando articoli di storia, di archeologia e della natura del nostro territorio. Il libro “Roma. Nasce la grande bellezza”.è il quarto sull’antica Roma. Gli ultimi due scritti da solo, il primo a quattro mani con Grazia Ghilli e il secondo con Sonia Bastianini, tutti comunque destinati alla beneficenza.

Questo quarto libro di Mario Lari è ambientato nell’antica Roma, dove le persone di primo piano, scaturite dalla fervida immaginazione dell’autore, interagiscono mirabilmente con personaggi e fatti realmente accaduti. Il lettore può apprendere facilmente come le persone trascorrevano il loro tempo quotidiano, cosa mangiavano, come erano vestiti, quale fosse il loro modo di pensare, nel periodo storico dalla morte di Giulio Cesare, alla battaglia di Azio fino all’ascesa di Ottaviano. Il volume per la sua chiarezza e per i rilevanti contenuti storici potrebbe avere un forte valenza didattica facilitando l’apprendimento delle nuove generazioni.