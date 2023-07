Attualità Maria Bianca Farina nominata nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Cai 24 luglio 2023

La manager vanta una lunga esperienza in importanti ruoli dirigenziali in diversi settori e contribuirà all’implementazione delle strategie di crescita del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha poi confermato Gianluca Lelli e Federico Vecchioni rispettivamente Amministratore Delegato e Consigliere Delegato Roma: L’Assemblea di Consorzi Agrari d’Italia S.p.A. (“CAI”), primo soggetto nazionale totalmente integrato nella filiera agroindustriale, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e della dott.ssa Maria Bianca Farina alla carica di Presidente. Laureata con Lode in Economia e Commercio all’Università di Roma La Sapienza, la dott.ssa Farina ha maturato una lunga esperienza come dirigente di azienda e nell’impegno civile. Nell’aprile 2017, riceve l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in Poste Italiane. Nel luglio dello stesso anno diventa membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, una struttura sotto la giurisdizione della Santa Sede, a Roma. Presidente dell’ANIA dal 2015, nel 2022 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica”. L’Amministratore Delegato, il Consigliere Delegato, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di CAI, esprimono i più sentiti ringraziamenti al presidente uscente - l’Avvocato Giuseppina Ivone - per l’attività profusa nello svolgimento del suo incarico, supportata dalla sua esperienza e professionalità. L’Assemblea ha, inoltre, nominato quali Consiglieri: Simone Simonazzi Valentina Borghi Bruno Tuccio Mauro Pacifici Andrea Ferrini Giuseppe Scorrano Carlo Salvan Alberto De Togni Beniamino Valter Giacomelli Fiorella Lenzi Pio Luigi Scordamaglia Rossella Locatelli Guido Bottaccini Giuseppe Andreano Alessandro Albano Alberto Antolini Il Consiglio di Amministrazione ha poi confermato Gianluca Lelli e Federico Vecchioni rispettivamente Amministratore Delegato e Consigliere Delegato. Seguici





