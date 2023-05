Maremma Novecento prosegue con l’incontro sul tema della deindustrializzazione

Sabato 13 maggio, alle 15, alla biblioteca comunale Gaetano Badii



Massa Marittima: Nuovo appuntamento a Massa Marittima con il ciclo di incontri di Maremma Novecento: sabato 13 maggio, alle ore 15, alla biblioteca Gaetano Badii si terrà l’evento dal titolo “Deindustrializzazione in Toscana: il caso delle miniere” con la presentazione della rivista “Farestoria” dell’istituto della Resistenza di Pistoia. Interverranno il curatore della rivista Federico Creatini, (Istoreco Livorno) e l’autore del saggio sul grossetano Adolfo Turbanti (Isgrec).

Alle 16 e 30 seguirà il “Dialogo con Giovanni Contini. Le fonti orali per la storia delle miniere”, con la partecipazione di Giovanni Contini dell’Aiso, associazione italiana di storia orale; Ilaria Cansella, direttrice Isgrec, Stefano Bartolini, direttore della rivista. Ingresso libero.

Maremma Novecento è promossa dal Comune di Massa Marittima, in collaborazione con la Cooperativa Zoe e Isgrec, con l’obiettivo di mettere in contatto il mondo della ricerca con i soggetti preposti alla valorizzazione del territorio e con l’associazionismo locale per stimolare il dibattito sulla storia mineraria del territorio. Ricordiamo che sono aperte le prenotazioni anche per l’iniziativa di sabato 27 maggio: nell’ambito di Maremma Novecento, in occasione della Giornata Internazionale delle Miniere, sarà organizzata la visita all’isola d’Elba, al Parco Minerario di Rio Marina, per riflettere sul legame sociale ed economico tra le Colline Metallifere e i giacimenti dell’isola d’Elba. Info sui costi e per la prenotazione: accoglienzamuseimassa@gmail.com