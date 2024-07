Mare Maremma: anche Amici di Zanzibar e del mondo tra i protagonisti

Proseguono i weekend all’insegna dell’artigianato locale a Marina di Grosseto. Sabato 6 e domenica 7 luglio, in via XXIV Maggio e in via della Chiesa, sarà possibile conoscere e sostenere l’associazione grossetana



Grosseto: Proseguono i weekend di Mare Maremma. Sabato 6 e domenica 7 luglio, infatti, in via XXIV Maggio e in via della Chiesa si terrà il mercatino dedicato all’artigianato locale e alle curiosità dal mondo, al quale parteciperà anche l’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo. “Invitiamo i cittadini grossetani e i turisti – commenta Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione – a venirci a trovare al nostro punto informativo. I visitatori, oltre a conoscere tutte le attività e i progetti che promuoviamo nell’isola della Tanzania da circa dieci anni, potranno trovare nel nostro spazio vari prodotti, come gli abiti estivi, cuciti dalle sarte locali, oppure suppellettili per la casa, ventagli, spezie e bigiotteria con un taglio e una fantasia tipicamente africana, e sostenere la nostra associazione”.

Nell’isola, Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo si occupa di sostenere i progetti volti all’assistenza sanitaria e all’istruzione dei più piccoli. Gestisce, per esempio, l’asilo nido gratuito a Kumba Urembo (Kiwengwa, Zanzibar). Un vero e proprio punto di riferimento per la prima infanzia dell’area, con cento bambini iscritti al nido e settanta alla materna, tra cui diciassette con disabilità (con un’età compresa tra i quattro e i dodici anni). “Tra le tante iniziative che vogliamo rafforzare – prosegue Rosanna Rondelli – c’è quella legata alla cura dei bambini disabili e non autonomi. Già oggi, grazie alla collaborazione di tanti esperti, come una neuropsichiatra, un’insegnante qualificata e diplomata nella lingua dei segni e del labiale, una logopedista e di un fisioterapista, possiamo aiutare molti giovani, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Allo stesso tempo garantiamo vari progetti di formazione, prevenzione, igiene sanitaria e dentale e di educazione ambientale. Ciò è possibile anche e grazie alla collaborazione dell’Ospedalino di Kiwengwa e della Dental clinic Kitope e Smom Odv”.

Negli anni, inoltre, l’associazione grossetana ha collaborato al sostegno dell’economia locale, al miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie e creando alcuni posti di lavoro. “Da ultimo - continua la presidente Rondelli - stiamo lavorando alla creazione degli orti comunitari, tramite l’ausilio dei periti agrari, al fine di rendere la popolazione locale maggiormente autonoma e di migliorare così l’alimentazione, favorendo l’accesso alla verdura e alla frutta. È chiaro che tutto ciò è possibile solo attraverso l’aiuto economico di coloro che hanno a cuore la salute e lo sviluppo dell’isola di Zanzibar, aiutandoci con anche piccole donazioni”.