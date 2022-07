Grosseto: Martedì 19 luglio, alle 19, il primo appuntamento letterario nel locale del bastione Garibaldi; una riflessione sull’importanza di conoscere, riconoscere e gestire le emozioni, i “mattoni” del lavoro dell’attore, fondamentale anche per la comunità







Marco Bonini porta “L’arte dell’esperienza” alla Sala Eden. Martedì 19 luglio, alle 19, l’attore, sceneggiatore e interprete, Marco Bonini arriva nel locale sulle Mura Medicee di Grosseto per presentare il suo libro, “L’arte dell’esperienza”, appunto, edito dalla Nave di Teseo.

Il volume, secondo classificato al nella sezione saggistica del premio InediTo – Colline di Torino, è una riflessione sulla funzione pubblica dell’attore, ossia sull’importanza della rappresentazione dell’esperienza umana. È un libretto di istruzioni, che spiega in modo semplice e diretto i meccanismi intimi e filosofici che legano interprete, personaggio e spettatore. Nel suo saggio, Bonini ci ricorda che l’esperienza della recitazione può essere anche un potentissimo strumento didattico e pedagogico, che aiuta ad acquisire competenze emotive fondamentali: perché gli attori sono operai delle emozioni e i loro strumenti, i loro mattoni, sono proprio i sentimenti umani e l’alfabetizzazione emotiva. Con il suo “L’arte dell’esperienza”, Marco Bonini ci ricorda che imparare a conoscere, riconoscere e gestire le emozioni – nostre e altrui – p il primo passo non solo per recitare ma anche, o forse soprattutto, per risolvere gravi problemi sociali come le discriminazioni, il bullismo, la violenza di genere, il razzismo.

Marco Bonini è laureato in filosofia, ha studiato per diversi anni danza classica e moderna prima di dedicarsi alla recitazione. Attore e sceneggiatore, scrive per il cinema e la televisione. Nel 2015 ha firmato con Edoardo Leo la sceneggiatura del pluripremiato “Noi e la Giulia”, vincitore di due David di Donatello, due Nastri d’Argento e del Globo d’Oro della stampa estera come migliore commedia dell’anno. È tra i protagonisti della fortunata trilogia di Sydney Sibilia, “Smetto quando voglio”. Il suo primo libro è “Se ami qualcuno dillo” (2019).

A dialogare con l’autore alla sala Eden del bastione Garibaldi sarà Luca Ceccarelli, mentre Laura Sbrana Adorni leggerà alcuni brani tratti da “L’arte dell’esperienza”. La serata, organizzata dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con Clorofilla film festival, FestAmbiente, Punto Zip e la libreria Quanto Basta, rientra nel progetto “A(e)fetti collaterali – Parole, musica incursioni intorno al cinema”, che intende parlare della settima arte, anche attraverso incontri, libri e teatro.

L’offerta gastronomica. E dopo la presentazione, che potrà essere accompagnata da un aperitivo, i partecipanti potranno assaporare la gustosa offerta gastronomica della sala Eden, che privilegia un menu di carne con un’attenzione particolare ai prodotti della filiera corta. La proposta gastronomica alla sala Eden si unisce a quella, più orientata verso i prodotti del mare, di Hottimo il locale al bastione Molino a vento, sempre sulle Mura medicee.

Per prenotazioni: 327 3945254

La foto sopra con Bonini è di Fabio Lovino. In alto la copertina del libro edito da La Nave di Teseo