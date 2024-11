Manutenzione straordinaria per la strada verso l'impianto delle Strillaie

I lavori ammonteranno a un impegno economico pari a poco più di 100mila euro.

Grosseto: Approvata dalla Giunta la manutenzione straordinaria della strada bianca di accesso all'impianto di trattamento rifiuti in località Strillaie nel territorio comunale di Grosseto. I lavori ammonteranno a un impegno economico pari a poco più di 100mila euro.

La spesa, anche in virtù di quanto deliberato dall'assemblea Ato il 30 novembre dello scorso anno, sarà per il 71 per cento a carico di Ato stessa e per il 29 per cento a cura del Comune di Grosseto. “Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – di un'opera importante che va a migliorare la viabilità in entrata e uscita dall'impianto delle Strillaie. Avevamo già considerato la necessità di interventi in tal senso, un indirizzo poi confermato anche dalle segnalazioni che sono giunte al Comune tramite cittadini che si erano rivolti all'ufficio ambiente”.