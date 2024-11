Domani allerta meteo arancione per rischio vento. Le raccomandazioni del Comune Grosseto:

Grosseto: La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di codice arancione per vento dalle 15 alle 23,59 del 20 novembre. Così come indicato dalle linee guida regionali, si raccomanda, in via precauzionale, di fare attenzione alla guida; di limitare le attività all'aperto; di spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell'inizio del periodo di allerta; fare attenzione, specialmente in città, a possibili cadute di oggetti dall'alto (tegole, cornicioni); non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, ma prediligere spazi aperti.