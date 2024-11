Regione Toscana. Venti forti e mareggiate, allerta arancione mercoledì 20

Firenze: La giornata di mercoledì 20 novembre prevede in Toscana venti forti e mareggiate. In particolare la Sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso - a partire dalla serata di oggi, martedì - un'allerta di codice arancione valida fino alla tarda serata di mercoledì. Il vento colpirà in particolare i versanti romagnoli dell'Appennino e l'Arcipelago mentre le mareggiate interesseranno soprattutto la costa a nord di Piombino e le isole toscane. Sul resto della regione l'allerta è gialla, tranne che per la zona a nord est al confine con la Liguria.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo