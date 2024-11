Salute Campagna vaccinazione antinfluenzale, oltre 125mila dosi già somministrate in Asl Toscana sud est 19 novembre 2024

19 novembre 2024 187

187 Stampa

Redazione

Dal 1° ottobre a oggi sono oltre 100.000 i vaccini effettuati agli over 60 Grosseto: Un lotta per contrastare il virus dell’influenza portata avanti con successo. Dal 1° di ottobre, data di inizio della campagna, ad oggi sono oltre 125 mila i vaccini antinfluenzali somministrati nella Azienda USL Toscana sudest. Di questi oltre 100.000 sono stati eseguiti a soggetti di età pari o superiore a 60 anni secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Numeri importanti per tutelare la salute dei soggetti anziani e dei più fragili considerato che l'infezione da virus dell'influenza può determinare complicanze anche gravi e che la vaccinazione rappresenta la più efficace misura di protezione soprattutto se accompagnata da buone norme comportamentali quali l'igiene delle mani e delle vie respiratorie e l'isolamento in presenza di sintomi. Nell’Area Aretina il numero delle vaccinazioni somministrate è stato di oltre 54mila, nell’Area Senese di quasi 38mila e nell’Area Grossetana di oltre 32mila. Area Aretina Zona Distretto della Valtiberina: 4.676 Zona Distretto Aretina: 19.470 Zona Distretto del Casentino: 6.598 Zona Distretto del Valdarno: 14.876 Zona Distretto della Valdichiana Aretina: 8.949 Totale: 54.569 Area Senese Zona Distretto Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese: 10.744 Zona Distretto Senese: 18.711 Zona Distretto Valdelsa: 8.505 Totale: 37.960 Area Grosseto Zona Distretto Amiata Grossetana - Colline Metallifere - Grossetana: 23.776 Zona Distretto Albegna: 8.712 Totale: 32.488 “Grazie all’impegno congiunto dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli operatori dei centri vaccinali della ASL e delle farmacie del territorio, la campagna antinfluenzale sta andando molto bene e, visti i dati, possiamo dire di essere nelle condizioni di affrontare al meglio il picco del contagio, che ci aspettiamo arriverà entro metà dicembre - spiega la dottoressa Elena De Sanctis, direttrice della Rete Vaccinazioni della Asl Toscana sud est. La vaccinazione è fortemente raccomandata ed offerta gratuitamente a tutte le persone che hanno superato i 60 anni di età, ai bambini di età compresa tra 6mesi e 6 anni, alle donne in gravidanza e alle persone di qualunque età con patologie croniche di base. L'offerta è estesa inoltre ai conviventi e familiari che si prendono cura di persone con gravi fragilità, a tutti gli operatori sanitari, a chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue, a chi svolge lavori di primario interesse collettivo”. Per maggiori informazioni si invitano gli utenti a consultare la pagina del sito aziendale dedicata alla campagna di vaccinazione antinfluenzale: https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/campagna-vaccinazione-antinfluenzale-e-covid-19-anno-2024-2025 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Campagna vaccinazione antinfluenzale, oltre 125mila dosi già somministrate in Asl Toscana sud est Campagna vaccinazione antinfluenzale, oltre 125mila dosi già somministrate in Asl Toscana sud est 2024-11-19T18:00:00+01:00 458 it Campagna vaccinazione antinfluenzale, oltre 125mila dosi già somministrate in Asl Toscana sud est. Dal 1° ottobre a oggi sono oltre 100.000 i vaccini effettuati agli over 60 PT2M /media/images/vaccinazione-vaccino-antinfluenzale-2.jpg /media/images/thumbs/x600-vaccinazione-vaccino-antinfluenzale-2.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 19 Nov 2024 18:00:00 GMT