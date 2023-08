Manutenzione e sicurezza strade provinciali, FDI: "Occorrono interventi di tutela"

Grosseto: “La Provincia di Grosseto dovrebbe avere maggiore cura delle strade che amministra, e soprattutto dovrebbe dare estrema importanza alle norme relative alla sicurezza stradale, mettendo in atto tutti quegli interventi destinati alla tutela di chi percorre giornalmente le strade provinciali”. È quanto dichiarano il capogruppo Guendalina Amati e il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Danilo Baietti, sullo stato nel quale versano alcune arterie di competenza della Provincia di Grosseto.



“Se ad esempio – spiegano Amati e Baietti, - esaminiamo lo stato in cui versa la strada provinciale delle Collacchie, nel tratto tra il confine dei comuni di Follonica e Scarlino, e più precisamente nelle vicinanze della frazione Puntone, dopo il forte vento della settimana scorsa, notiamo che la strada è ricoperta da copiose quantità di aghi di pino, che rendono estremamente pericoloso il transito dei veicoli, e in particolare di motorini e moto. Infatti, una grande quantità di questo scarto vegetale che insiste sulla carreggiata, rischia di rendere molto scivolosa la strada. Ma non solo, senza un intervento rapido di pulitura della carreggiata, al primo temporale estivo con tutta probabilità si potrebbero verificare allagamenti sparsi, rendendo ancora più pericolosa e sdrucciolevole per gli utenti”.

“Sempre nella zona nord, al confine tra il territorio comunale di Scarlino e quello di Follonica, - segnalano i due esponenti di FDI Grosseto - vi è un'altra situazione di pericolosità. Infatti, nella provinciale del Cassarello manca un’adeguata segnaletica verticale e luminosa, che avvisi di come il ponte sul fiume Pecora sia diviso in due carreggiate con la presenza di un ostacolo centrale, rappresentato dalle strutture (vecchie chiuse) di quando era ancora in funzione il casello idraulico di Cannavota. Qui, la pericolosità è ancora maggiore, soprattutto per chi proviene dalla zona di Follonica, in quanto dopo due curve, gli automobilisti si trovano di fronte al citato ponte”.

“Un intervento per rendere maggiormente visibile questa criticità – spiegano Amati e Baietti, - è attesa da anni, sia dai cittadini di Follonica che da quelli di Scarlino. Soprattutto in questi giorni, visto il recente incidente stradale provocato anche per via delle criticità segnalate, manca tutto: da un guardrail di protezione nella parte centrale del ponte e molto altro. Infine, altra grave criticità che segnaliamo ricadente nel comune di Follonica è rappresentata dalla oramai inesistente segnaletica orizzontale sulla strada “Vecchia Aurelia” all'altezza della Zona industriale della cittadina del golfo. Un tratto di strada, quest’ultimo, dove insistono decine di ingressi ai capannoni della zona industriale, e dove sono completamente assenti le strisce orizzontali che segnalano le corsie di accelerazione e di decelerazione per gli autoveicoli. Un tratto di Aurelia tra l’altro tra i più pericolosi, visto anche l'elevato numero di incidenti avvenuti. Pertanto, un urgente intervento da parte della Provincia dovrebbe essere se non obbligato, perlomeno auspicabile”, concludono Guendalina Amati e Danilo Baietti.