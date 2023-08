Manuel Agnelli in concerto ad Orbetello

Martedì 8 agosto alle 21.30 lo spettacolo gratuito promosso da Comune e Festival “Le Crociere” e organizzato da Ad Arte Spettacoli



Orbetello: Martedì 8 agosto Orbetello ospita uno dei nomi più grandi della musica rock italiana: Manuel Agnelli torna dal vivo con un concerto elettrico, che esprime al meglio la sua natura di artista da palcoscenico. Il concerto gratuito, promosso dal Comune di Orbetello e dal Festival “Le Crociere” ed organizzato da Ad Arte Spettacoli, avrà inizio alle 21.30 e si svolgerà in piazza Giovanni Paolo II, davanti al Duomo.

Una grande stagione autunnale, quella vissuta da Manuel Agnelli, particolarmente ricca di traguardi e soddisfazioni: la pubblicazione del suo primo album solista “Ama il prossimo tuo come te stesso”, la vittoria ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento con il brano “La profondità degli abissi”. Anche l'inverno e la primavera hanno portato molti frutti: oltre all'impegno a teatro con l’opera rock “Lazarus”, firmata da David Bowie, in cui ha recitato nei panni del protagonista, incantando la critica e un pubblico numerosissimo, è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti come il Premio Amnesty International Italia (per la canzone “Severodoneskt”) e il Magna Grecia Film Festival.

Sul palco di Orbetello l'artista inaugura un nuovo capitolo estivo nel contesto a lui più congeniale: la musica dal vivo. Il suo tour estivo lo vede in compagnia di Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini, per un concerto che farà ballare l’intera piazza.

Un concerto dove Agnelli ripercorrerà tutti i brani dal suo album “Ama il prossimo come te stesso” e grandi successi degli Afterhours, tra i quali “Non si esce vivi dagli anni 80”, “Quello che non c’è”, “Ballata per la mia piccola iena”, “Padania”, “Guerra e pop corn”, “Male di miele”, “Non è per sempre”, “Voglio una pelle splendida”, “1.9.9.6”, “Dea”, “Lasciami leccare l’adrenalina” e “Germi”.

Al concerto di Manuel Agnelli di martedì 8 agosto, seguirà un altro appuntamento gratuito con la grande musica italiana: venerdì 11, sempre alle 21.30, salirà sul palco Ron con l’Ensemble Symphony Orchestra. Con il tour celebrativo “Non abbiam bisogno di parole live tour”, che celebra i 50 anni di musica di Ron, protagonista indiscusso della canzone d’autore italiana. Per il concerto di Ron sono ancora disponibili alcuni posti a sedere dei 250 messi a disposizione. Per prenotarli, con massimo di due posti a persona, è possibile recarsi all’ufficio Iat negli orari di apertura (tutti i giorni, 9.30 - 13.30, 16.30 - 20.30, 21-23).





Per informazioni: ufficio Iat, piazza della Repubblica, 1 - Orbetello (Grosseto) tel. 0564 860447

(foto di Hugo Weber e Laila Pozzo)