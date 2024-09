Manciano: terminata l’operazione di varo del Ponte Lungo

Terminate le operazioni di varo del “Ponte Lungo” è stata regolarmente riaperta al traffico la strada regionale 74 Maremmana.



Manciano: Nella notte tra il 5 e il 6 settembre si è concentrato il lavoro più complesso di posizionamento delle prime due travi in cemento armato che costituiscono l’impalcato del ponte. La Provincia di Grosseto, con una prima ordinanza, aveva stabilito di svolgere i lavori la mattina del 4 settembre, poi a seguito di un imprevisto che ha impedito l’arrivo a destinazione di uno dei tre convogli addetti al trasporto speciale delle grosse travi, sono stati posticipati alla notte tra il 5 e il 6 settembre, in modo da ridurre al minimo i disagi alla circolazione veicolare, anche in vista della Festa delle Cantine che è iniziata il 6 settembre a Manciano.





Sul posto per seguire le operazioni in notturna erano presenti il presidente della Provincia Francesco Limatola, il sindaco di Manciano, Mirco Morini, l'assessore ai Lavori pubblici Marco Galli insieme a tutto lo staff tecnico provinciale.

"È stato un lavoro molto complesso, ma tutto si è svolto regolarmente e nei tempi previsti. –spiega soddisfatto il presidente della Provincia, Francesco Limatola - Per consentire la posa delle travi abbiamo dovuto chiudere al traffico la strada regionale 74 Maremmana, nel tratto interessato dai lavori, a partire dalle ore 20 del 5 settembre, ma poco dopo le 2.30 di notte, era già riaperta con senso unico alternato, in attesa del posizionamento della terza trave che è avvenuto alle ore 13 del 6 settembre. Dal primo pomeriggio dello stesso giorno abbiamo garantito la riapertura totale della strada, in entrambi i sensi di marcia.”

“La Provincia di Grosseto per garantire la massima sicurezza - prosegue il presidente - ha messo in piedi un efficace piano di presidio di tutti i bivi e i crocevia di zona indicando agli utenti le vie alternative. Doveroso ringraziare quanti hanno permesso di realizzare l’intervento in totale sicurezza riducendo al minimo i disagi: a partire da tutto il personale interno dell'Area Viabilità e Protezione Civile della Provincia, la ditta e il direttore dei lavori, le associazioni coinvolte che fanno parte del Coordinamento Provinciale del Volontariato di Protezione Civile. Adesso, concluse le operazioni di varo, la Provincia procederà con la realizzazione della strada sopra al nuovo ponte e con il ripristino del ponte esistente.”