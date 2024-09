Bonifica: Coldiretti Grosseto/Siena, La “bonifica amica” degli agricoltori

Grosseto: Gli agricoltori di Coldiretti si candidano alla guida del Consorzio di Bonifica Toscana Sud con la lista “Bonifica Amica”. L’impegno: eleggere, in occasione delle prossime votazioni in agenda dal 1 al 5 ottobre, il maggior numero di imprenditori agricoli all’interno dell’assemblea da cui uscirà il presidente. L’obiettivo: affidare a chi ha nel suo Dna la gestione e la difesa del territorio e delle sue risorse la governance di un ente strategico per la comunità. 15 i candidati-contadini schierati nelle tre fasce della lista “gialla” presentata insieme da Coldiretti Grosseto e Coldiretti Siena: sono viticoltori, cerealicoltori, olivicoltori, imprenditori agrituristici, produttori di ortaggi ed allevatori. Uomini e donne che conoscono il territorio, lo vivono tutti i giorni, e che più di tutti si prendono cura dei nostri fossi e canali contribuendo a mitigare i rischi del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici che gravano su tutta la collettività. La presentazione è stata coordinata dal direttore provinciale, Milena Sanna.



“Abbiamo deciso di correre da soli per dare continuità ad una vera governance agricola. – ha esordito il presidente provinciale di Coldiretti Grosseto, Simone Castelli - Noi crediamo che la gestione di uno strumento strategico come il Consorzio di Bonifica debba restare saldamente nelle mani degli agricoltori che sono i soggetti più impegnati nel preservare il territorio e nel renderlo più sicuro in nome e per conto di tutti i cittadini”.

Dalla manutenzione del reticolo idraulico dell’irrigazione dei terreni agricoli fondamentale per la produzione delle colture, dalla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità alla sfida senza precedenti delle pesanti conseguenze degli eventi estremi e della crisi climatica nei confronti del quale solo una attenta, efficiente e rapida gestione del territorio e delle sue criticità possono contrastare efficacemente. “La maremma è un territorio a rischio desertificazione. Senza acqua non saremo più in grado di coltivare i nostri terreni. – ha spiegato il presidente Castelli - In poche ore cade un quantitativo tale di pioggia quanto un intero mese che causa allagamenti, esondazioni e mette in pericolo la nostra vita. Gestirla è una priorità anche in chiave irrigazione. In questo senso la strada da perseguire è quella di piccoli e grandi invasi a servizio delle imprese e dei cittadini che il consorzio può realizzare e amministrare. Ecco perché la leadership del Consorzio deve spettare agli agricoltori”.

Il nuovo presidente, scelto tra i 15 eletti all’interno dell’assemblea che sarà composta complessivamente da 28 membri (12 espressione dei comuni ed 1 della Regione Toscana), succederà all’uscente Fabio Bellacchi che non potrà ricandidarsi: “lo ringraziamo per il grande lavoro di questi anni. – conclude il Presidente Castelli – E’ stata una gestione positiva a cui vogliamo dare continuità e sostanza”.

I candidati. Sono 15 i candidati espressione del mondo agricolo e delle province di Grosseto e Siena che compongono la lista “Bonifica Amica”. Nella prima fascia, composta da cittadini, ci sono Fabio Fabbri, Gerardo Calabassi, Gianni Bellini, Maria Anca Simona Nica, Laura Sbrana Adorni. Nella seconda fascia: Federico Vanni, Riccardo Colasanti, Alessandro Gonzi, Stefano Serafini e Alessandro Passerotti. Nella terza fascia: Lubiano Balotti, Lorenzo Pavone, Angelo Riforgiato, Pietro Bartalini e Domenico Tocchi.

Quando e come si vota. Tutti gli aventi diritto possono votare dal 1 al 5 ottobre, dalle 9.00 alle 19.00, presso le sedi dei consorzi Toscana Sud a Grosseto in viale Ximenes, 3 e alla sede di Osa Albenga in località Camerone/Marsiliana e per quanto riguarda gli elettori dei comuni senesi presso la sedi del Consorzio in via Leonida Cialfi, 23 (interno 15) in località Pian delle Fornaci e nella sede di Monteroni d’Arbia (via Galileo Galilei, 45 G in località Ponte d’Arbia). Il 5 ottobre, e solo il 5 ottobre, è possibile votare, sempre dalle 9.00 alle 19.00, anche presso ogni comune della provincia in cui ricade il Consorzio (consulta tutti i seggi https://cb6toscanasud.it/2024/09/02/8-distribuzione-seggi-elettorali/)