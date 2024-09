Attualità Maltempo, Presidente Fontana: vicino a popolazioni colpite in Veneto e Toscana 24 settembre 2024

Apprensione per dispersi nel Pisano Roma: "Seguo con massima attenzione la situazione legata all'ondata eccezionale di precipitazioni delle ultime ore, con particolare riferimento a parte dei territori di Veneto e Toscana. Ringrazio chi in queste ore è impegnato senza sosta per soccorrere le persone coinvolte, fornire aiuto alle popolazioni colpite, affrontare danni e disagi. Rivolgo un pensiero particolare ai parenti dei dispersi nel Pisano. Alle loro famiglie va il mio abbraccio in questi momenti di forte apprensione". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Seguici



