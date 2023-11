Cronaca Maltempo in Toscana: prosegue il lavoro di E-Distribuzione. Diminuiscono le utenze disalimentate 4 novembre 2023

4 novembre 2023 304

304 Stampa

Redazione

Firenze: Il servizio elettrico in Toscana è in fase di miglioramento dopo i disservizi provocati dall’intensa ondata di maltempo che ha interessato il territorio regionale. Alle ore 18:00, grazie alle riparazioni già effettuate e a numerosi gruppi elettrogeni installati e attivati, il numero di utenze disalimentate è sceso ulteriormente a circa 4.500 di cui oltre 1.300 tra Prato e provincia (Prato, Montemurlo, Vaiano), 1.800 a Campi Bisenzio (Fi) e circa 300 a Quarrata (Pt), molte delle quali in aree allagate, di frana e ancora difficilmente accessibili.



Per fronteggiare le conseguenze dei blackout, rimane attivo il contingente di 550 persone tra personale interno e di impresa, compresa una task force di 80 persone provenienti da altre regioni. E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione, prosegue senza sosta l’attività per il ripristino delle utenze residenziali ancora senza elettricità, con i lavori che proseguiranno fino al completo ripristino del servizio elettrico.

E-Distribuzione ricorda che è possibile avere informazioni in tempo reale sui guasti e monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, attraverso la “mappa delle disalimentazioni” disponibile sul sito web dell’azienda. Per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito internet e-distribuzione.it e la App E- Distribuzione. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Maltempo in Toscana: prosegue il lavoro di E-Distribuzione. Diminuiscono le utenze disalimentate Maltempo in Toscana: prosegue il lavoro di E-Distribuzione. Diminuiscono le utenze disalimentate 2023-11-04T19:00:00+01:00 339 it Nota stampa di E-Distribuzione (Gruppo Enel), aggiornamento situazione maltempo in Toscana. PT2M /media/images/cabina-primaria-san-cresci-allagata.jpg /media/images/thumbs/x600-cabina-primaria-san-cresci-allagata.jpg Maremma News Firenze, Sat, 04 Nov 2023 19:00:00 GMT