Cronaca Maltempo in Toscana e disagi per il TPL 14 marzo 2025

14 marzo 2025 159

159 Stampa

Redazione

Forti impatti sulla viabilità stanno provocando sensibili variazioni, rallentamenti o interruzioni del servizio di trasporto pubblico locale Firenze: Autolinee Toscane informa che, a causa del maltempo che sta investendo la Toscana, molte strade risultano inagibili in tutto il territorio regionale e pertanto varie linee bus, in tutta la regione, sono deviate o soppresse. L’azienda sta impegnando tutti i propri dipendenti a garantire in ogni territorio il miglior funzionamento possibile del trasporto pubblico locale ed ha istituito una pagina speciale sul proprio sito web per dare informazioni in tempo reale sulle modifiche del servizio e linee bus a tutti i propri utenti: https://www.at-bus.it/it/allertameteo L’azienda continua a monitorare la situazione, seguendo anche le informazioni e indicazioni date dalla Protezione Civile e sui vari livelli di allerta, privilegiando sicurezza del servizio, passeggeri e dipendenti. Si consiglia di rimanere informati attraverso i canali ufficiali di Protezione Civile, enti e Comuni. Autolinee Toscane si scusa per il disagio e conta sulla comprensione degli utenti vista l’emergenza che sta attraversando tutta la regione. Per ogni ulteriore informazione si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Maltempo in Toscana e disagi per il TPL Maltempo in Toscana e disagi per il TPL 2025-03-14T14:06:00+01:00 301 it Forti impatti sulla viabilità stanno provocando sensibili variazioni, rallentamenti o interruzioni del servizio di trasporto pubblico locale. Maltempo in Toscana e disagi per il TPL PT2M /media/images/Bus-extraurbani-autolinee-toscane-2024.jpg /media/images/thumbs/x600-Bus-extraurbani-autolinee-toscane-2024.jpg Maremma News Firenze, Fri, 14 Mar 2025 14:06:00 GMT