Roma: "Sono vicino alle comunità che stanno affrontando in queste ore l'emergenza maltempo, soprattutto nei territori in allerta rossa in Emilia-Romagna e in Toscana. Ringrazio Vigili del fuoco, Protezione civile, Forze dell'ordine e tutti i volontari ei soccorritori che stanno lavorando senza sosta per la tutela dei cittadini".

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.