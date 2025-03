Ancora piogge intense fino a stanotte. Attesa per piena di colma Arno a Firenze e Pisa

Firenze: La Sala operativa della Protezione civile comunica ancora piogge di discreta intensità fino intorno alle 1 di stanotte, in particolare da Livorno fino al Mugello passando per le province di Pisa, Prato, Pistoia, Lucca e Firenze. Dopo le 1 precipitazioni in attenuazione ma è prevista una ripresa nella mattinata di sabato.

Le situazioni più critiche riguardano le province di Firenze, Pisa e Livorno.

Massima attenzione al corso dell'Arno dove è attesa la piena di colma nelle prossime ore. Critica la situazione nell'empolese. Aperto lo scolmatore a Pontedera e la cassa di Roffia. Il picco di colma è previsto tra la nottata e le prime ore del mattino.

In provincia di Firenze è esondata la Sieve a Rufina, e il ponte in località Montebonello è stato chiuso. Critica la situazione tra Pontassieve e Dicomano. Al lavoro squadre di volontariato. Le frazioni di Montebonello e Acone sono al momento isolate. Nel frattempo sono rientrati il ​​Rimaggio a Sesto e il fosso Ghindossoli e il Vingone nella zona di Scandicci a Firenze.

All'ospedale di Empoli si sta valutando l'evacuazione dei piani inferiori. In apertura centri di accoglienza e invia idrovore per allagamenti in case, cantine e negozi.

Criticità anche a Cerreto Guidi ea Stabbia. Chiusa la SP 436 e allestito un centro di accoglienza nella scuola media di Cerreto.

In Provincia di Pisa 30 persone sono state evacuate a Montopoli Valdarno. In corso l'evacuazione di decine di famiglie nella zona della Golena d'Arno. A Vicopisano fuoriuscito il Rio Lena nella frazione di Cucigliana. Chiuse alcune strade nella zona di Castelfranco.

A Livorno preoccupa soprattutto la parte settentrionale della provincia. La frazione Nuvola nel comune di Collesalvetti è pressoché isolata. Le evacuazioni sono in corso. Esondato il fiume Tora in località Murelle, Comune di Collesalvetti (LI). Chiusa l'Aurelia in corrispondenza di Quercianella, fino allo svincolo Maroccone per allagamenti. Vari problemi alla viabilità della zona, con chiusura di tratti di altre strade.

Infine Prato. Sorvegliati alcuni fiumi del reticolo minore come la Bardena. Evacuata per ora una famiglia e altre 50 persone in pericolo. A Poggio a Caiano squadre di intervento per liberare una trentina di persone rimaste intrappolate in un'azienda.

Confermata l'allerta rossa fino alle ore 14 di domani ma non è esclusa proroga, in base all'evoluzione della situazione.