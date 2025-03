Maltempo in Toscana, disagi nella raccolta rifiuti

Alia Multiutility in campo per rispondere all’emergenza. Temporaneamente chiusi Ecocentri e sportelli nei territori maggiormente colpiti L’azienda in costante contatto con la Protezione civile: pronta a intervenire a supporto

Firenze: A causa dell’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per rischio idraulico nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, Alia Multiutility informa i cittadini che, a seguito delle avverse condizioni meteo in corso, si sono verificati disagi nella gestione dei rifiuti e nelle attività correlate. Le precipitazioni intense, il rischio di allagamenti, smottamenti e la chiusura di strade hanno impedito, nelle aree maggiormente colpite dall'ondata di maltempo, l’esecuzione regolare di alcuni servizi programmati, inclusi la raccolta dei rifiuti, i servizi on demand, lo spazzamento e il ritiro degli ingombranti. Si segnala che simili disservizi potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore.

Al fine di tutelare la sicurezza di cittadini e operatori, sono stati chiusi in via precauzionale gli Ecocentri di San Donato e San Donnino nel Comune di Firenze, di Selvapiana nel Comune di Rufina, di Sesto Fiorentino in via Alcide de Gasperi, di Scandicci in via Charta 77, di Barberino di Mugello in via Pian del Fonda, di Borgo San Lorenzo in piazzetta del Consorzio, di Empoli in via del Castelluccio, di Prato in via Paronese e di Vinci in via Provinciale di Mercatale.

Inoltre, sono stati temporaneamente chiusi gli sportelli di Firenze (via Nigetti e quello del Quartiere 2 in piazza Alberti), Barberino Tavarnelle (sede Comunale, piazza Matteotti), Borgo San Lorenzo (via degli Argini 8/12), Castelfiorentino (piazza Fratelli Cervi), Empoli (via del Castelluccio), Prato (via Paronese e Lecci) e Vaiano, Pieve a Nievole (via Ponte di Monsummano, 91), Pistoia (via Buzzati, 98) e Scandicci (piazzale della Resistenza).

A scopo preventivo, domani 15 marzo, resteranno chiusi gli sportelli delle seguenti sedi: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Empoli, Montecatini Terme, Montemurlo, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Pistoia, Prato (via Paronese, Galcetello e San Giorgio), Sesto Fiorentino, Vernio e Vinci.

Alia Multiutility è in costante collegamento con la sala operativa emergenze della Protezione Civile regionale, con quella della Città Metropolitana di Firenze e con i COC (Centri Operativi Comunali) attivati nei vari territori. L'azienda è pronta a intervenire in supporto alle attività di rimozione dei rifiuti, di pulizia strade e di ritiro degli ingombranti che si accumuleranno nel corso dei prossimi giorni.

Per ulteriori dettagli, Alia invita i cittadini a utilizzare l’app Aliapp, consultare il sito www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il call center dalle 8.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri: 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).