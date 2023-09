Cronaca Maltempo, codice giallo per temporali forti dalle 14 alle 20 di oggi 14 settembre 2023

Federico Taverniti

Firenze: Infiltrazioni di aria fresca in quota porteranno condizioni di locale instabilità, in particolare nella giornata di oggi, giovedì 14 settembre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti valido dalle 14 fino alle 20 di oggi. Le aree interessate sono quelle centrali e meridionali interne.

Nel pomeriggio di oggi previsti possibili temporali, localmente di forte intensità e più probabili sulle province di Siena, Arezzo, Firenze e nell'interno del grossetano. Possibili forti colpi di vento e grandinate. Domani, venerdì 15 settembre, nel pomeriggio possibili temporali nell'interno ed in particolare su Appennino, Colline Metallifere, Pratomagno ed Amiata. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici





