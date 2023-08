Cronaca Non ce l'ha fatta il ragazzo di 21 anni, è morto dopo un tuffo 7 agosto 2023

Orbetello: Non ce l'ha fatta, è morto all'Ospedale le Scotte di Siena dove era stato trasferito d'urgenza la sera di sabato il ragazzo di 21 anni soccorso sulla spiaggia della Feniglia. In un primo momento si pensava avesse accusato un malore, poi da una prima ricostruzione dei fatti pare invece che il giovane avesse battuto la testa a seguito di un tuffo nel fondale troppo basso. Gli operatori avevano iniziato a praticare sul posto le manovre di rianimazione, poi la corsa in ospedale con l'elisoccorso Pegaso 2. Il ragazzo è morto nella giornata di domenica. (immagini di repertorio) Seguici





