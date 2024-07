Cronaca Malore in spiaggia a Porto Ercole, soccorso della Guardia Costiera 30 luglio 2024

Porto Santo Stefano: Nel primo pomeriggio odierno la Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Livorno, ha prestato soccorso ad un bagnate di 32 anni colto da malore improvviso mentre si trovava su un pattino presso la spiaggia Lunga di Porto Ercole. La segnalazione di soccorso è arrivata intorno alle ore 13.40 alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Livorno che disponeva l’invio immediato sul posto della Motovedetta CP 868 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano. I militari, giunti sul luogo della segnalazione, procedevano quindi al trasbordo del bagnante, con evidenti sintomi di malessere, dal pattino a bordo della Motovedetta e dirigevano verso il porto di Porto Ercole dove lo affidavano alle cure del personale del 118 ivi intervenuto. Si raccomanda agli utenti del mare la prudenza e il rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza della navigazione e della balneazione e si ricorda che, giornalmente e ininterrottamente, la Sala Operativa della Capitaneria è attiva e può essere contattata telefonicamente per emergenze in mare al numero 1530/112.



