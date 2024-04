Malore a bordo, interviene la Guardia Costiera e lo salva

Porto Santo Stefano: Nella tarda serata di mercoledì 17 aprile la direzione marittima di Livorno ha coordinato un’operazione di soccorso con la motovedetta della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano per trarre in salvo un passeggero inglese di 72 anni a bordo della nave da crociera Aurora.



La nave era in navigazione da Civitavecchia verso Genova e giunta a largo dell’isola di Giglio, aveva chiesto al Centro Internazionale Radio Medico la rapida evacuazione medica di un passeggero colto da improvviso malore e che aveva bisogno di cure e assistenza che la nave da Crociera non poteva fornire. L’allarme è poi giunto alla Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che segnalava alla Guardia Costiera labronica l’emergenza in atto.

La sala operativa di Livorno, valutato che le condizioni gravi del paziente ne impedivano l’evacuazione a mezzo elicottero, ha disposto immediatamente l’invio sottobordo della Motonave Aurora della Motovedetta SAR 868 (Search e Rescue) della Guardia Costiera di Porto Santo Stefano la quale, raggiunta la nave in circa 40 minuti, al largo dell’Isola del Giglio, procedeva con l’affiancamento ed il successivo trasbordo del malcapitato con l’assistenza del medico di bordo. Una volta giunti nel porto di Porto Santo Stefano il passeggero veniva affidato alle cure del locale 118, salvando così la vita al crocierista.