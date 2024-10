Maikol Ricci nuovo segretario Nidil CGIL Grosseto

Grosseto: La NidiL Cgil Grosseto ha un nuovo segretario. Maikol Ricci è stato eletto oggi, 14 ottobre, al vertice della sigla sindacale che rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori somministrati e parasubordinati nonché le partite Iva.

L'elezione di Ricci è stata salutata stamani dal segretario uscente NidiL Cgil Grosseto, Valerio Entani, da Filippo Bellandi segretario regionale e da Francesco D'Alessandro di NidiL nazionale. Con loro anche il resto della Cgil Grosseto che ha appoggiato con fiducia il nuovo ruolo di Ricci.

Dal 2008 funzionario CGIL, Ricci è entrato nel sindacato con la Fillea, la sigla che rappresenta il mondo dei lavoratori dell'edilizia. Attualmente funzionario Filcams Cgil, ha assunto il mandato Nidil in seguito alle dimissioni di Entani.

L'impegno di Ricci si è sempre tradotto in una attività più sul campo che d'ufficio. "Sono sempre andato cantiere per cantiere e cava per cava - ricorda Ricci - nel tempo il luogo dove incontrare i lavoratori che rappresento è cambiato ma ho sempre preferito incontrarli sul luogo di lavoro e vedere in prima persona i problemi che vivono. Apprezzo molto quella filosofia del sindacato di strada di cui parla il segretario nazionale Landini"

Maikol Ricci rimarrà funzionario della Filcams Cgil, a questo sommerà il ruolo di segretario NidiL, dividendosi tra le Camere del lavoro sulla costa della provincia. "Ricopro le Camere del Lavoro di Grosseto, Follonica e Orbetello - ricorda Ricci - questo nuovo incarico mi ha dato subito nuovi stimoli e intendo portarlo avanti al meglio. Sono onorato che tutta la Cgil Grosseto abbia riposto in me tanta fiducia. Una fiducia che trasformerò come sempre in serio impegno sia verso Filcams che NidiL, a tutela delle lavoratrici e lavoratori che rappresento"