Magliano. Allerta meteo arancione: chiuse le scuole del territorio

Il sindaco Fusini ha disposto la chiusura per domani, giovedì 3 ottobre.



Magliano in Toscana: A seguito dell'allerta meteo di codice arancione, emessa dalla Regione Toscana dalle 6 alle 20 di domani, giovedì 3 ottobre, l'amministrazione comunale di Magliano in Toscana ha deciso di chiudere le scuole del territorio.

"Sto monitorando la situazione passo passo - spiega il primo cittadino Gabriele Fusini -, seguendo le indicazioni della Protezione civile e della Regione Toscana e ho deciso di chiudere le scuole domani: non è una scelta facile, ma è una responsabilità da non sottovalutare. Mi scuso per tutto il disagio alle famiglie che questa scelta comporta: speriamo che sia un eccesso di prudenza e che la giornata di domani sia di sole. Invito tutti, comunque, a essere prudenti, soprattutto prima di affrontare spostamenti".