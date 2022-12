Ma come fanno i marinai a fare la festa di natale più bella dell’Argentario

Monte Argentario: Si, ma come fanno i marinai, come dice Lucio Dalla, a fare la festa di natale più bella dell’Argentario, è grazie alla professionalità e all’impegno dell’Associazione Marittimi Argentario tra le più importanti d’Italia con oltre 400 soci, donne e uomini, tanti comandanti e direttori di macchina, rappresentanti dei cantieri navali, associazioni, operatori, imprese e gente di mare del Promontorio argentarino che si sono incontrati nell’annuale festoso conviviale natalizio all’A Point Porto Porto Ercole Resort & Spa di fronte a Cala Galera, un nome di prestigio da ricordare dell’hotellerie del Promontorio magistralmente diretto dal manager Alfonso Mastropietro. Presente per la terza volta Artemare Club con il comandante Daniele Busetto, coinvolto come sponsor e anche giudice della “prova del cuoco” insieme a Teresa Capitani affascinante presentatrice di tanti eventi dell’Argentario, Fabrizio Palombo direttore Tecnico di PortArgentario, Susanna Galli dell’azienda Bio “La Gramineta” e il direttore dell’Hotel, che si è svolta all’inizio dell’evento e ha visto vincitori la coppia Franco Solari e Sergio Pennisi su Gianluca Terramoccia e Enza Ciofalo.







Durante la cena con innumerevoli e prelibati piatti accompagnati dagli ottimi vini bio dell’azienda “La Gramineta” è stato ricordato e premiato il “decano” dei comandanti di superyacht, Erebo Pinchera presente con la consorte, noto come il “comandate Hollywood” per aver portato per mare tante celebrità del cinema mondiale, poi come novità dell’ AMA da ripetere ogni anno la scelta di un equipaggio tra gli associati che si sia distinto per meriti professionali, sportivi o di altro genere e per il 2022 è stato premiato l’equipaggio argentarino della barca a vela H2O comandato da Alessandro Galeani coadiuvato da Stefano Schiano che il direttivo ha scelto di premiare per l’anno 2022 vincitore con l’Armatore e altri velisti imbarcati di 5 Maxi Rolex Cup a Porto Cervo, vittorie documentate dalla proiezione di un bel filmato della lunga storia della sua partecipazione a l'ambita manifestazione e ancora i riconoscimenti dell’AMA a PortArgentario e Artemare Club con scambio di crest e oggetti simbolo tra il presidente Massimo Costanzo, il dott. Fabrizio Palombo e il comandante Daniele Busetto.





La serata è stata gestita in modo strepitoso dai bravissimi soci dell’AMA Alessandro Galeani che ne è vicepresidente, Emilio Picchianti, Federica Loffredo e Arianna Chiocca e altri con un mercante in fiera giocoso e indimenticabile con tanti premi e bravissimi anche chi l’ha documentata, Alessandro Roncolini e Alessio Bausani con la diretta nella pagina facebook Lifebox streaming e la fotografa laureata con studio nel Corso di Porto Santo Stefano Marta Fanciulli, musica per tutto il tempo di Claudio Lunghi e Roberto Coccoluto noto per la sua divertente imitazione di Renato Zero.

Artemare Club ricorda che l' Associazione Marittimi Argentario ha più di tre lustri, nasce nel 2006 tra i lavoratori Marittimi che operano nel Diporto e nella Marineria Mercantile, presieduta da diversi anni dal direttore di macchina Massimo Costanzo e si propone di sviluppare tutte le attività e le iniziative atte a contribuire all'elevazione morale, materiale, culturale e professionale degli associati, al fine di garantire agli stessi piena occupazione, costituire un punto di aggregazione e di informazione per gli associati. Durante l’evento è stata comunicata tutta l’attività svolta dall’AMA con le varie, le tante conferenze e incontri riguardanti aspetti tecnici, normativi e pratici di lavoro marittimo e altri sulla logistica e cucina di bordo in sede e presso istituti scolastici territoriali, le convenzioni con i centri di formazione per i corsi obbligatori usufruiti da circa 200 soci a costi più favorevoli, l’assistenza e ricerca di lavoro per i marittimi.

Dulcis in fundo, è risaputo che i marinai e le marinaie hanno un cuore d’oro infatti parte dell’incasso dell’evento verrà devoluto in beneficenza!