Primo appuntamento domenica 27 novembre nel Parco della Maremma



Grosseto: Alla scoperta dei luoghi del cinema in Maremma. Nasce da qui l’idea delle Cinescursioni per camminare, stare insieme e parlare di quei film che sono stati girati nella nostra provincia. Con il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, la prima cinescursione promossa dal Clorofilla film festival, circolo Festambiente e Terramare, vede la collaborazione attiva dell’associazione Kansassiti -che gestisce la Mediateca Digitale della Maremma – e dell’associazione Storie di cinema che aveva avviato il progetto della Mediateca nel 2007.

Il primo appuntamento è nel Parco della Maremma, domenica 27 novembre con partenza alle 11, “dai pinottolai a Collelungo” per scoprire insieme non solo le bellezze naturalistiche ma anche per raccontare quei lavori cinematografici che hanno avuto come sfondo il mare o le colline dell’Uccellina. Da “Al lupo al lupo” di Carlo Verdone a “Non ci resta che piangere” di Roberto Benigni e Massimo Troisi, da “Pinocchio” sempre di Benigni fino a “Domani accadrà”, il primo film di Daniele Luchetti.

Di questo e di altro parlerà Francesco Ciarapica dell’associazione Kansassiti insieme a Maurizio Zaccherotti di Terramare che si occuperà della parte naturalistica.

“Le Cinescursioni si adattano bene al lavoro della Mediateca – spiega Francesco Ciarapica - che ha il compito di digitalizzare e mantenere la memoria storica di quei film o documentari girati in Maremma. La memoria si può mantenere anche attraverso questo tipo di attività perché ripercorrere questi luoghi sarà non solo un modo per ricordare ma anche per incuriosire e per dare informazioni sul lavoro che svolgiamo”.

“Per Terramare è un’altra bella avventura quella delle cinescursioni – afferma Maurizio Zaccherotti, Presidente Associazione Terramare – abbinare il trekking, all’esplorazione del territorio, quindi alla cultura facendo degli approfondimenti sui lavori cinematografici è un motivo in più per promuovere le attività outdoor e valorizzare alcuni luoghi simbolo della Maremma”.

DETTAGLI:

Percorso facile di 8 km circa

Ritrovo ore 11:00 al centro visite Alberese dove verranno rilasciati dei pass per entrare al Parco.

Durata circa 4 ore. Portare pranzo al sacco, k-way, scarpe da trekking, 1 litro di acqua.

Quota di partecipazione da corrispondere al momento del ritrovo: 10 euro, giovani fino ai 16 anni non pagano.

Prenotazione obbligatoria a tutti gli eventi al link https://terramareitalia.it/prenota-ora