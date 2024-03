Lotte Kopecky vince la Strade Bianche Women Elite

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, la vincitrice Lotte Kopecky ha dichiarato: "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Avrei potuto attaccare prima ma la scelta di attendere è stata giusta. Non ero nella mia giornata migliore ma sono contentissima di aver vinto la Strade Bianche per la seconda volta".

Siena: Lotte Kopecky, vincitrice della 10^ Strade Bianche Women Elite Crédit Agricole, ha detto in conferenza stampa: "La Strade Bianche è una corsa speciale per me. Due anni fa la vittoria contro Annemiek Van Vleuten mi ha sbloccato e ho cominciato a credere con più fiducia in me stessa. La performance del team è stata eccellente, abbiamo lavorato tutte molto bene e nel finale io e Demi Vollering eravamo tra le cinque atlete di testa. A metà gara non pensavo di poter vincere, non mi sentivo molto bene ma con il passare dei km le mie sensazioni sono migliorate. Quando ho accelerato su Le Tolfe ho visto che potevo fare la differenza. Questo era l'obiettivo principale della prima parte di stagione, il prossimo saranno i Giochi Olimpici".

Elisa Longo Borghini, seconda, ha dichiarato: "E' stata una corsa di altissimo livello. Ho provato a giocare le mie carte e alla fine torno a casa con un ottimo secondo posto. Posso essere soddisfatta, sono stata battuta solo dalla Campionessa del Mondo. Penso di aver onorato la maglia tricolore nella mia corsa preferita. Io provo sempre a vincere. E' stato un bel duello con Lotte [Kopecky], sono contenta di come sia andata".



Demi Vollering, terza, ha detto: "È stata di nuovo una gara molto bella, completamente diversa da quella dell'anno precedente. È stata dura ma non durissima. Nel finale, a tre settori dalla fine, c'era ancora un gruppo abbastanza numeroso. Eravamo tutte un po' prudenti perchè c'era molta incertezza. Con Lotte [Kopecky] davanti, non avevo più pressione. Sapevo che avrebbe potuto farcela".



ORDINE D’ARRIVO



Lotte Kopecky (Team SD Worx) 137 km in 3h55'43" alla media di 34.872 km/h Elisa Longo Borghini (Lidl - Trek) a 4" Demi Vollering (Team SD Worx) a 26"

