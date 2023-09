Attualità Locandine cinematografiche: al via la mostra a Palazzo Collacchioni 6 settembre 2023

L’esposizione sarà inaugurata venerdì 8 settembre, alle ore 18, e terminerà il 17 settembre

Capalbio: Tutto pronto per la mostra “Locandine cinematografiche: dagli anni ’50 ad oggi” a Palazzo Collacchioni di Capalbio. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Capalbio e promossa da Erika Marcucci – Antichità e vintage, sarà inaugurata venerdì 8 settembre, alle ore 18. “Prosegue e si rafforza – dichiara Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – il legame tra il territorio e il cinema italiano e internazionale. La mostra sarà un’occasione per rivivere e ricordare con piacere grandi opere cinematografiche che hanno segnato le nostre vite. Ci tengo infine a ringraziare Erika Marcucci per aver promosso un evento funzionale anche alla rivitalizzazione del borgo”. L’esposizione sarà aperta ogni giorno, da venerdì 8 a domenica 10 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 21; mentre da lunedì 11 a domenica 17 settembre, sarà possibile visitare l’esposizione dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 20. “I visitatori – commenta Erika Marcucci, promotrice dell’iniziativa – potranno contemplare oltre cento locandine che raffigurano le pellicole del cinema degli ultimi settant’anni, apprezzandone lo stile e la forza comunicativa”. L’ingresso avrà un costo di due euro e comprende la visita della mostra, del castello e della torre.

