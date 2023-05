“Lo spazio del possibile”, con due giorni di eventi Follonica ricorda Eugenio Allegri

Follonica: Il teatro come politica culturale dei territori: giornata di studi, venerdì 26 maggio, cura di Comune di Follonica, associazione culturale Ateatro ets, compagnia Zaches teatro e Ad Arte spettacoli. Giovedì 25 maggio, alle 21, lo spettacolo “Cenerentola” per raccogliere fondi per l’Archivio Eugenio Allegri



Dal 2015 fino al 6 maggio 2022, giorno della sua improvvisa scomparsa, Eugenio Allegri, attore, regista e formatore teatrale, è stato il primo direttore artistico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Sotto la direzione di Eugenio Allegri il teatro non si è limitato a scegliere e proporre spettacoli, ma ha dialogato con l’intera città, a cominciare dalle scuole, e ha invaso lo spazio pubblico. Il 26 maggio 2023 Follonica vuole rendere omaggio a Eugenio Allegri e alla sua idea di teatro, così visionaria e concreta: la aveva chiaramente delineata nel suo scritto “Riflessioni circa il ruolo presente e futuro di un teatro comunale in Italia”, reso noto grazie alla moglie Susanna Teodoro e recentemente pubblicato a cura del Teatro Fonderia Leopolda. Una giornata di approfondimento per unire memoria e futuro, pensata dal Comune di Follonica in collaborazione con Ateatro e Zaches Teatro, che sarà preceduta, giovedì 25, dallo spettacolo “Cenerentola” di Zaches Teatro.

“La politica – commenta Barbara Catalani, assessora alla Cultura del Comune di Follonica - ha perso da tempo la visione, indirizzando il proprio cammino sull’amministrazione del quotidiano, che è senza dubbio importantissima ma non definisce più i contorni di un'ideologia, di un programma, di una visione. Nello scritto di Eugenio Allegri che abbiamo portato lo scorso fine settimana al Salone del libro di Torino, viene denunciato proprio questo lassismo, questa assenza profonda che sta minando l’assetto identitario di un Paese, di una Nazione, finanche di una civiltà. In questo scritto Eugenio traccia una rotta, segna un percorso, fotografa lo stato di fatto, la consistenza della nostra società e lo stato di salute della nostra democrazia intellettuale e culturale. Da qui parte l'idea del convegno che abbiamo organizzato a Follonica: dal teatro pensato come politica per i territori”.

Nel corso della mattinata di venerdì 26 maggio, dopo i saluti iniziali, verrà ricordata la figura di Allegri, attore e regista, e il suo grande lavoro sul territorio. Un artista sensibile, un uomo di grande carisma, ma capace di confrontarsi in modo semplice con la comunità, con le associazioni e in particolare con il mondo della scuola. Nel corso del pomeriggio, proprio a partire dalle suggestioni del testo di Eugenio Allegri, verranno raccontate alcune modalità di gestione particolarmente interessanti di teatri comunali sia della Toscana sia di altre regioni italiane. Un’occasione per rendere omaggio a un grande uomo di teatro, ma anche per riflettere sul ruolo del teatro nella società contemporanea, in particolare del teatro lontano dalle grandi aree metropolitane, ovvero in luoghi in cui la cultura e lo spettacolo dal vivo possono diventare motore di sviluppo civile prima ancora che economico.

La giornata dedicata a Eugenio Allegri è preceduta da una serata speciale: il 25 maggio dalle ore 21 Zaches Teatro, con il Comune di Follonica, Ateatro e AdArte Spettacoli, presenta lo spettacolo “Cenerentola”. Allegri vide lo spettacolo nel maggio 2022, nel teatro di una periferia toscana. Subito dopo scrisse alla compagnia per riportare le sue profonde riflessioni sul lavoro e per condividere intese e sogni di progetti da realizzare insieme. Fu l’ultima mail che Zaches ricevette da Eugenio Allegri prima della sua improvvisa scomparsa il 6 maggio 2022.

L’incasso della serata (ingresso a 10 euro, biglietti disponibili online: https://adarte.18tickets.it/event/6951 o allo Iat di Follonica: Tel. 0566 59348) sarà interamente devoluto al crowdfunding per la creazione dell’Archivio Eugenio Allegri. Infatti durante le giornate del 25 e 26 maggio 2023 sarà allestito uno stand con informazioni sulla raccolta fondi per la creazione di un archivio dedicato al Maestro, un archivio digitale e partecipativo, aperto a studiosi e appassionati.

Saranno presenti al convegno di venerdì, che è a ingresso libero e gratuito: Antonio Aiazzi (Teatro Virgilio Marchionneschi | Guardistallo – LU), Andrea Benini (Sindaco | Comune di Follonica), Renzo Boldrini (Coordinatore regionale RAT – Residenze artistiche in Toscana), Leonardo Massimo Brogelli (Responsabile di settore Spettacolo dal vivo | Regione Toscana), Paola Brunello, Elisa Ciaffone, Alessandra Marrata (dirigenti istituti scolastici | Follonica), Barbara Catalani (Assessore alla Cultura | Comune di Follonica), Parizia Coletta (Direttore | Fondazione Toscana Spettacolo), Angela Fumarola (Armunia | Rosignano Marittimo – LI), Mimma Gallina (Associazione Culturale Ateatro), Nicola Giordano (Responsabile servizi culturali | Comune di Follonica), Luana Gramegna (Direttrice artistica Zaches Teatro | Compagnia residente Fonderia Leopolda Follonica), Lorenzo Luzzetti (AdArte Spettacoli | Firenze/Grosseto), Michele Martelli (filosofo, saggista, già docente Università degli Studi, Urbino), Donatella Mealli e Riccardo Ruschi (Associazione Amici di Duccio | Piombino – LI), Simona Musano (operatrice culturale, collaborarice di Eugenio Allegri), Andrea Paolucci (Teatro dell’Argine | San Lazzaro di Savena – BO), Marco Pasquinucci (Officine Papage | Pomarance – PI), Elena Pianea (Dirigente Beni e Attività culturali | Regione Toscana), Oliviero Ponte di Pino (Associazione Culturale Ateatro), Stefano Romagnoli (spettatore professionista), Davide Sacco (Teatro Comunale Giuseppe Manini | Narni – TR), Cristina Scaletti (Presidente | Fondazione Toscana Spettacolo), Caterina Scarimbolo (La Luna nel Letto | Ruvo di Puglia – BA), Gabriele Vacis (regista e formatore teatrale).

Alla realizzazione dell’evento hanno contribuito Susanna Teodoro e la famiglia di Eugenio Allegri: a loro va un ringraziamento speciale da parte degli organizzatori.

