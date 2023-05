Sport "Lo sci alpino non solo gare" un convegno a Castel del Piano 3 maggio 2023

Redazione Castel del Piano: Si è svolto a Castel del Piano presso la palestra Body Life il convegno " LO SCI ALPINO NON SOLO GARE" per una rinnovata proposta sportiva.

Promosso da Mirco Pierattoni, responsabile Regionale PGS degli Sport Invernali, con la collaborazione del Comitato Provinciale delle Polisportive Giovanili Salesiane di Grosseto. Un convegno che ha visto i saluti del presidente provinciale PGS Matteo Di Marzo e del prof Amedeo Gabbrielli in veste di vice presidente regionale che hanno portato a conoscenza le varie attività delle Polisportive Giovanili Salesiane. Interessanti gli interventi del sindaco di Castel del Piano Michele Bartalini e dell'assessore amiantino allo sport Paola Ricci, che hanno evidenziato il quadro turistico Amiatino inverno / estate e le varie progettazioni avviate o da avviare nell'ambito sportivo e scolastico. Più tecnico e specifico l'intervento del prof Mirco Pierattoni in quanto ha cercato di approfondire la pratica sportiva sul territorio dal punto di vista dell'apprendimento motorio e tecnico dello "sci alpino". Le qualità e le caratteristiche dello sciatore (discipline "veloci e tecniche": gare e pausa gare) sono state a cura dei tecnici FILIPPESCHI e SBROGLI e del preparatore atletico STIVALETTI. Il progetto SPORT INCLUSIONE, che terminerà il 7 Maggio, che ha visto all'interno "Neve Amica" è stato spiegato dal Prof Stefano ROSINI che ha sintetizzato come lo sport forma l'identità e l'amicizia in quanto il PGS SI è partito dallo Sport Inclusivo per arrivare poi allo Sport Integrazione. I lavori si sono poi conclusi con la presentazione dello SCI CLUB Castel del Piano a cura del Prof. Fulvio ROSI. Le Polisportive Giovanili Salesiane di Grosseto inizieranno così una serie di incontri, seminari, convegni riguardanti inclusione, sport, integrazione.

