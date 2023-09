Sport ll Gruppo Iren sostiene il Follonica Hockey per la stagione 2023-2024 20 settembre 2023

Follonica: Per la stagione 2023/24, Iren, multiutility italiana, sostiene il Follonica Hockey per il campionato di serie A1 e A2, quale segno concreto del proprio impegno sul territorio toscano, dove l’azienda è presente attraverso partecipazioni dirette ed indirette in società che si occupano di igiene ambientale, ciclo integrato dei rifiuti, depurazione e distribuzione delle acque, gestione reti gas e vendita servizi. Questa collaborazione si inserisce all'interno di una più ampia strategia con la quale Iren supporta diverse società sportive dei territori nei quali opera, condividendone principi e valori. La partnership con il Follonica Hockey contribuisce dunque a tradurre l’impegno quotidiano del Gruppo attraverso concezione più ampia della sostenibilità, che passa anche dal sostegno allo sport quale fattore capace di mettere in moto le persone e le comunità. Seguici





