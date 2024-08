Cultura Lirica in Piazza: gran finale con Madama Butterfly 5 agosto 2024

Massa Marittima: La 37° edizione di Lirica in Piazza a Massa Marittima chiude in bellezza, lunedì 5 agosto con la struggente Madama Butterfly di Giacomo Puccini. La storia si svolge in Giappone e vede protagonista la giovane giapponese Cio-Cio-San, soprannominata Butterfly che si innamora perdutamente di un ufficiale di marina americano di nome Pinkerton.

Ad interpretare Madama Butterfly il 5 agosto a Massa Marittima sarà Luciana Distante, un talento senza confini, soprano italiano con radici brasiliane. Mickael Spadaccini vestirà i panni di Pinkerton; Sara Tiburzi interpreta Suzuki e Laurent Kubla sarà Sharpless. Silvano Paolillo interpreta Goro; Angelo Nardinocchi è Yamadori; Giordano Farina interpreta lo zio Bonzo; Giuseppe Montanaro il commissario, Maura Minicozzi è Kate.



Note di regia a cura di Alessandro Cecchi Paone, assistente alla regia Alessio Rizzitiello; direttore concertatore, maestro Leonardo Quadrini. Gli artisti di Lirica in Piazza saranno accompagnati dall’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini, con la partecipazione del coro Giuseppe Verdi di Roma, sotto la direzione artistica di Marco Tartaglia e con la maestra del coro Anna Elena Masini. Lirica in Piazza 2024 è organizzata dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con Musicainsieme e Bucaneve, con il supporto di Unicoop Tirreno. Visita guidata gratuita alla mostra “Il Sassetta e il suo tempo” per i possessori del biglietto di Lirica in Piazza. Il costo di 8 euro corrisponde al prezzo del biglietto ridotto di ingresso al Museo. L'offerta è attiva nei giorni del 2, 3, 4, 5 e 6 agosto, alle ore 18. Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno della visita. Seguici



