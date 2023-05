Salute Lions in piazza: prevenzione sanitaria gratuita 3 maggio 2023

3 maggio 2023 141

141 Stampa



Redazione Castiglione della Pescaia: I Lions Club Grosseto Host, Castiglione della Pescaia Salebrvm, Alta Maremma, Orbetello I Presidi domenica 7 maggio organizzano in Interclub l'iniziativa LIONS IN PIAZZA, una giornata di prevenzione sanitaria gratuita. L'evento si terrà a Castiglione della Pescaia in Piazza Garibaldi: la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00

Grazie ai medici e infermieri Lions sarà possibile fruire gratuitamente di visite di screening nelle seguenti specializzazioni: Cardiologia, Otorino, Dermatologia, Pediatria, Ortopedia, Radiologia, Diabetologia, Disturbi alimentari , Pneumologia, Ginecologia, Oculistica, Prevenzione tumori cavo orale, Oncologia e Diagnostica per immagini. La giornata prevede anche due convegni: - Ore 10:00 convegno “Alzheimer come gestirlo” RELATORI: Dott. Giuseppe Gambina e l’amico Lion Giorgio Soffiantini. - Ore 11:30 inizio convegno “Nuove frontiere in tema di tumori dalla diagnosi alla cura“ RELATORI: Dott. Carmelo Bengala responsabile del dipartimento di oncologia dell’area vasta Toscana Sud-Est, Prof. Dott. Luca Liuzzi Chirurgia Toracica Università di Siena, Dott. Morando Grechi già responsabile del dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’area vasta Toscana Sud-Est. Moderatore: il giornalista Giancarlo Capecchi. La giornata ha il patrocinio dei comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Follonica oltre che alla partecipazione di Croce Rossa, Unione Italiana Ciechi, Misericordia, Vab e Consorzio Maremma Experience.



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Lions in piazza: prevenzione sanitaria gratuita Lions in piazza: prevenzione sanitaria gratuita 2023-05-03T09:57:00+02:00 250 it Domenica 7 maggio a Castiglione della Pescaia screening sanitario gratuito per tutti i cittadini PT1M /media/images/locandina-Lions-in-Piazza-1.jpg /media/images/thumbs/x600-locandina-Lions-in-Piazza-1.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Wed, 03 May 2023 09:57:00 GMT