Lions Club Castiglione Salebrvm: Disturbi Del Comportamento Alimentare

Convegno: Dopo il Covid 19 nuovi orizzonti e cambiamento di paradigma in tutte le fasce di età

Castiglione della Pescaia: I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono patologie caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari. Soffrire di un disturbo dell’alimentazione sconvolge la vita di una persona. Cambiano le relazioni interpersonali, e l’approccio con il cibo cambia in maniera così profonda da provocare, nel tempo, seri danni alla salute.





I dati del Ministero della Salute del 2021 ci segnalano che in Italia più di tre milioni di persone soffrono di disturbi della alimentazione e della nutrizione, e costituiscono la seconda causa di morte negli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, dopo gli incidenti stradali. Con il Covid-19 si è verificato un aumento del 50% della patologia, con particolare riferimento alla preadolescenza, ma anche nelle altre fasce di età. Si tratta quindi di una emergenza che rende necessario una conoscenza più accurata del fenomeno e la messa in atto di strumenti adeguati di prevenzione e di cura.

Questi temi verranno affrontati con esperti del settore, in un convegno organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm che si svolgerà sabato 27 maggio all’interno della Residenza di Casa Mora per Disturbi Alimentari. Relazioneranno la dottoressa Laura Dalla Ragione direttrice per i DCA della Usl 1 Umbria, il Prof. Pier Luigi Rossi medico specialista in Scienza dell’Alimentazione e Docente Universitario, e la dottoressa Margherita Papa, Psicologa Responsabile Area Dipartimentale Psicologia. Ci sarà infine la testimonianza di una giovane ragazza che ha vissuto la malattia e ne è guarita riprendendo a pieno la sua vita.

Presenzieranno al convegno il Direttore Sanitario Azienda USL Toscana Sud Est Simona Dei, la Direttrice del Distretto Zona Grossetana Tania Barbi, la Direttrice del Dipartimento di salute mentale Giuliana Galli. Presenterà il convegno il Presidente del Lions Club Castiglione della Pescaia Antonio Alfieri. Le conclusioni del Convegno saranno tratte dal Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia Elena Nappi. Un particolare ringraziamento va all’Azienda USL Toscana sud est ed al Comune di Castiglione della Pescaia.