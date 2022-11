Attualità Lilt ringrazia Acli per il sostegno nella "cultura della prevenzione" 9 novembre 2022

Redazione Grosseto: La Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione provinciale di Grosseto opera senza fini di lucro con compito istituzionale primario di diffondere la “cultura della prevenzione” primaria secondaria e terziaria come metodo di vita. La Lilt di Grosseto oggi è grata alla Federazione Anziani e pensionati delle Acli di Grosseto (Fap Acli di Grosseto) rappresentata dal Tesoriere Pier Carlo Pennacchini per il generoso sostegno morale ed economico ricevuto e si sente motivata a nuove e più articolate forme di collaborazione e sinergia nell’interesse della Comunità della nostra provincia. “Nella nostra struttura - ha dichiarato l’Organo Monocratico Renzo Giannoni - la prevenzione è un fatto concreto, una serie di azioni di screening oncologico preventivo con medici qualificati e sensibili e un accompagnamento per chi si trova ad affrontare il “mostro del secolo”; la Fap Acli con questo gesto oltre a testimoniare una particolare attenzione al problema e all’importante azione della Lilt, ha reso il proprio sostegno un’azione concreta. Auspichiamo che anche tutte le altre realtà che operano nel sociale decidano di contribuire per sostenere la Lilt di Grosseto che con la propria attività si “affianca” nella prevenzione all’insostituibile e meritorio operato della Asl.”

