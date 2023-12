Salute Lilt Grosseto, in arrivo nuovo ecografo di ultima generazione 10 dicembre 2023

Grosseto: La LILT provinciale di Grosseto, grazie alla Fondazione della Cassa di risparmio di Firenze - Istituzione da sempre concretamente vicina alle attività dedicate al sociale - è oggi dotata di un nuovo ecografo di ultima generazione .

Il nuovo strumento elettromedicale, scelto con la consulenza dell'Ing. Biomedico Cristiano Brocchi, consentirà una migliore precisione nell'importante missione di individuazione precoce di alcune forme tumorali, consentendo un tempestivo intervento con cure che, statisticamente, permettono (per determinate tipologie) guarigioni fino ad una percentuale dell' 80 % . Lo strumento sarà di ausilio per gli screening di senologia, urologia, ginecologia, ecografia addominale ed ecografia tiroidea; già da lunedì prossimo sarà operativo presso l'ambulatorio di urologia nella sede Lilt in Viale De Amicis 1, a Barbanella, ove prestano opera di volontariato il Dott. Bragaglia ed il Dott. Pizzuti. Nei giorni successivi si proseguirà con le altre prestazioni di screening. Uno splendido regalo di Natale per la LILT che arricchisce la già importante dotazione strumentale grazie alla generosità della Fondazione della Cassa Di Risparmio Di Firenze . Presenti ai primi test di collaudo per la Fondazione CRF il Consigliere Dott. Carlo Vellutini e la Dott.ssa Francesca Peri, membro del Comitato di Indirizzo, insieme al Coordinatore Prov. LILT Barbara Bricca ed al Dir. Amm.vo Renzo Giannoni. L'Ing. Brocchi ha mostrato le importanti potenzialità dello strumento che utilizza varie tipologie di sonde, adattandosi di fatto alle esigenze dei diversi tipo di controlli. La LILT APS-ETS della Provincia di Grosseto ha fatto un ulteriore passo in avanti, migliorando ulteriormente la prevenzione secondaria (screening per diagnosi precoci) che insieme alla primaria (stili di vita e cultura della prevenzione) ed alla terziaria (assistenza al malato) consente lo svolgimento di una importante e delicata missione al servizio della comunità. Estrema soddisfazione per il nuovo apparecchio e gratitudine per la Fondazione CRF è stata espressa dal Dir. Sanitario della LILT Dott. Bruno Mazzocchi e dal Presidente Dott. Pier Carlo Pennacchini.



